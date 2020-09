3 kiểu dùng muối sai cách khi nấu ăn mọi người cần tránh

Dưới đây là những sai lầm khi dùng muối mà mọi người cần tránh, theo Eat This, Not That.

1. Không ăn đủ muối

Một trong những nguyên nhân giúp các món ăn ở nhà hàng ngon và đậm đà là các đầu bếp nêm đủ muối vào món ăn. Tuy nhiên, một điều mọi người cần lưu ý là không phải món nào cũng cần nêm lượng muối như nhau.

Một số món đã có sẵn vị mặn như thịt xông khói thì cần nêm rất ít muối. Ăn muối nhiều và thường xuyên có thể làm tăng huyết áp

2. Không biết đủ tác dụng của muối

Muối không chỉ giúp món ăn đậm đà mà còn làm tăng hương vị khi tương tác với các loại gia vị khác. Đặc biệt, muối có thể giúp giảm vị đắng trong thực phẩm.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý mọi người chỉ nên nêm muối vào món ăn sau khi đã nấu chín. Nếu nêm trước thì sau khi đun sôi, nước bay hơi có thể khiến thức ăn trở nên mặn hơn.

3. Bảo quản muối không đúng cách

Muối cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh nơi có nhiều hơi ẩm. Nguyên nhân là do cấu trúc tự nhiên, các phân tử trong muối sẽ hút các phân tử nước. Để tiện khi nấu nướng, mọi người nên để muối ở nơi khô thoáng gần bếp nấu, theo Eat This, Not That.