4 biến chứng khó ngờ của cúm và cách phòng tránh

Hầu hết các trường hợp bị cúm phải mất từ 7 đến 10 ngày để hồi phục. Các biến chứng dưới đây có thể xảy đến, bất chấp người bệnh trước đó có khỏe mạnh đến đâu, theo MSN.

Phát cơn hen suyễn

Hen suyễn là một trong những biến chứng thường thấy khi bị cúm. Với những người đã mắc hen suyễn thì khí quản của họ đã nhạy cảm hơn người thường. Vi rút cúm sẽ gây viêm và khiến tình hình thêm nặng.

Các cơn hen có thể ập đến liên tục. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ để biết liệu có phải tăng thuốc điều trị hen suyễn không, các chuyên gia lưu ý.

Co giật

Giống như bất kỳ loại bệnh truyền nhiễm nào, vi rút cúm cũng có thể xâm nhập vào não và gây viêm màng não , co giật. Tuy nhiên, biến chứng này rất hiếm gặp.

Trẻ em sốt trên 39 độ C có thể bị co giật. Với người lớn, co giật do sốt thường ít gặp hơn. Trong một nghiên cứu thực hiện ở bang California (Mỹ), các nhà khoa học tiến hành trên 44 bệnh nhân bị biến chứng thần kinh do cúm.

Trong đó, chỉ có 6 người đang ở độ tuổi trưởng thành. Tất cả đều có những vấn đề rối loạn thần kinh và bệnh chuyển hóa. Đây là những bệnh làm tăng nguy cơ xảy ra co giật, theo MSN.

Làm bệnh tiểu đường xấu đi

Tiểu đường có thể làm hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, cúm lại khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết hơn.

Một ngày ăn 3 bữa chính có thể khiến người bị tiểu đường cảm thấy run rẩy, mệt mỏi do biến động đường huyết. Vì vậy, họ thường được khuyên nên ăn 6 bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn/ngày.

Nhưng khi bị cúm, người bệnh sẽ mất cảm giác thèm ăn. Không ăn đủ bữa có thể khiến hạ đường huyết, kèm theo đó là triệu chứng đau đầu, chân run, thậm chí co giật.

Viêm cơ

Khi bị cúm, vi rút cúm sẽ xâm nhập vào cơ và giải phóng các hóa chất có thể phá hỏng cơ, gây viêm cơ. Viêm cơ là tình trạng nghiêm trọng. Cơ bị viêm sẽ gây đau khi vận động.

Tuy nhiên, viêm cơ cấp tính do vi rút rất hiếm. Các nghiên cứu cho thấy viêm cơ xuất hiện nhiều nhất ở trẻ em, theo MSN.