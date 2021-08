4 tiêu chí khắt khe mà sản phẩm phòng ngừa đột quỵ nào cũng muốn chinh phục

4 tiêu chí quan trọng để sản phẩm phòng ngừa đột quỵ đạt chứng nhận JNKA

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nattokinase trong việc làm tan cục máu đông, Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) đã được cấp phép thành lập vào năm 2003 với sứ mệnh quảng bá về nattokinase, cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của các sản phẩm chứa nattokinase trên toàn thế giới.

Theo đó, để đạt chứng nhận dấu mộc JNKA, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa nattokinase phải vượt qua được 4 tiêu chí khắt khe.

- Đầu tiên phải kể đến việc natto phải được lên men bằng vi khuẩn Bacillus Subtilis. Có nhiều loại khuẩn lên men được natto, song chỉ có Bacillus Subtilis mới được Hiệp hội JNKA chấp nhận vì chỉ có loại khuẩn này mới sản sinh ra enzym nattokinase và chúng được phép dùng trong dược phẩm từ năm 1968. Đậu nành được lên men cũng là loại đậu nành không biến đổi gen, tuân thủ quy chuẩn cGMP.

- JNKA khuyến cáo nên bổ sung 50g natto mỗi ngày, tương đương với 2.000FU nattokinase. Bởi vậy, tiêu chuẩn tiếp theo là hàm lượng hoạt chất nattokinase phải đạt trên 2.000FU mỗi ngày để phát huy tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ hiệu quả.

- Hoạt chất nattokinase phải được dùng đơn vị đo lường FU (fibrin unit), dùng để định lượng khả năng phân giải fibrin của một enzym nattokinase trong cục máu đông.

- Ngoài ra, sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa nattokinase cũng phải được chứng minh an toàn bởi quá trình lên men natto có thể tạo ra vitamin K2 làm đông máu, purine trong natto cũng chống chỉ định cho người bệnh Gout, isoflavone trong đậu nành cũng ảnh hưởng đến nội tiết tố. Do đó, sản phẩm an toàn cần phải loại bỏ cả 3 thành phần trên.

JNKA chỉ cấp chứng nhận chất lượng Nhật Bản cho những sản phẩm đạt được 4 tiêu chí đánh giá

Đáp ứng được tất cả những tiêu chí khắt khe đó, tính đến nay tại Việt Nam, chỉ duy nhất Dược Hậu Giang là thành viên của JNKA.

Năm 2021 là dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm liên tiếp Dược Hậu Giang được chứng nhận thành viên JNKA cao quý này. Đây là minh chứng về việc Dược Hậu Giang luôn bền bỉ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mọi người trước sự tấn công của căn bệnh đột quỵ.

Vì sao phải cấp thiết phòng ngừa cục máu đông

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh bị ảnh hưởng bởi đột quỵ nguyên nhân do cục máu đông chiếm đến 85%.

Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới nguy hiểm hơn, dễ lây nhiễm thì vấn đề phòng ngừa cục máu đông lại được quan tâm nhiều hơn.

Hình ảnh mô tả cục máu đông trong lòng mạch

Cụ thể, GS Alex Spyropoulos - Viện nghiên cứu y học Feinstein (New York) nhận định Covid-19 là căn bệnh gây đông máu nhiều nhất. PGS Margaret Pisani, đến từ Đại học Yale (Mỹ) cũng đã nghiên cứu và nhận định đông máu là nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh Covid-19 bị kiệt sức nhanh chóng và gây mất oxy trong máu nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Kết quả nghiên cứu của GS Paul Harrison và TS Maxime Taquet đến từ Khoa Tâm thần học của Đại học Oxford (Anh) và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học Oxford (NIHR) cũng đã chỉ ra rằng trong số các tổn thương do virus SARS-CoV-2 gây ra thì nguy cơ hình thành cục máu đông ở tĩnh mạch não ở những người bị nhiễm bệnh gấp hơn 100 lần so với ở người bình thường.

Do đó, để phòng ngừa sự hình thành cục máu đông chúng ta nên tập thể dục thường xuyên, duy trì mức độ cholesterol ở ngưỡng an toàn, ngưng sử dụng các chất kích thích như rượu, bia. Để giảm hoặc ngăn ngừa tình trạng đông máu ở bệnh nhân Covid-19, các bác sĩ thường sẽ chỉ định thuốc làm loãng máu. Hiện tại, khi vaccine phòng ngừa Covid-19 đã được sản xuất, Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo mọi người nên tiêm vaccine để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, tránh làm xuất hiện các cục máu đông.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày, việc sử dụng bổ sung những thực phẩm có tác dụng làm tan cục máu đông, hạ mỡ máu, phòng ngừa đột quỵ có chứa nattokinase cũng được nhiều chuyên gia khuyến cáo.