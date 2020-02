5 điều ít ai ngờ lại có thể làm tổn thương tim sau tuổi 40

Từ sau tuổi 40, những yếu tố sau có thể làm suy giảm sức khỏe tim:

Khi đang ở độ tuổi 40, nếu bạn đang lựa chọn giữa việc sống ở gần biển hay trên vùng cao thì hãy chọn lên vùng cao.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Frontiers in Physiology phát hiện sống ở nơi có độ cao thấp có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Các bệnh chuyển hóa như cao huyết áp , tăng đường huyết, cholesterol trong máu cao sẽ góp phần gây bệnh tim, theo Best Life.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Medical Association (JAMA) phát hiện việc làm ca đêm thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành . Khi mắc bệnh, các mảng bám cholesterol sẽ tích tụ trong động mạch vành, cản trở lưu thông máu đến tim, theo Best Life.