5 điều phải lưu ý khi đi ăn ngoài thời dịch COVID-19

Khi nói đến chuyện ăn uống giữa thời dịch bệnh COVID-19 , đặc biệt là ăn ngoài, chúng ta cần lưu ý những điều sau, theo trang tin The Health Site.

1. Chọn nhà hàng vệ sinh và đừng quá đông đúc

Tránh thử nghiệm các nhà hàng hay quán ăn mới. Lý do là bạn không thể biết chính xác liệu nhà hàng hay quán ăn đó có thực sự sạch sẽ hay không. Chỉ nên đến những nhà hàng nổi tiếng về việc duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh, hay chí ít là bạn có thể kiểm chứng được về sự sạch sẽ, theo The Health Site.

Bạn cũng có thể kiểm tra xếp hạng trực tuyến và quyết định nơi nào an toàn hơn để đi. Ngoài ra, tránh một nơi quá đông đúc vì nó có thể làm tăng nguy cơ bạn bị nhiễm bệnh

2. Thận trọng chọn dịch vụ giao đồ ăn

Những người nghĩ rằng đi ra ngoài ăn là cách không an toàn duy nhất để “kiếm cái bỏ bụng”, hãy để chúng tôi nói với bạn rằng điều đó không đúng. Những ngày này, chúng ta thường tận dụng các dịch vụ giao thức ăn trực tuyến nhiều hơn là đi ăn ở ngoài.

Tuy nhiên, bạn cần phải hết sức thận trọng, bởi lẽ bạn không thể chắc chắn người giao hàng có tuân thủ hoặc đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh hay không.

Lý do là người giao hàng hoạt động ở nhiều địa điểm, nên anh ta dễ có nguy cơ nhiễm bệnh hơn so với một nhân viên phục vụ tại nhà hàng, theo The Health Site.

3. Không cần tránh thịt và hải sản

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan qua việc ăn thịt gà, thịt cừu hoặc hải sản.

Do đó, việc ăn thịt trong thời dịch COVID-19 là an toàn. Tuy nhiên, sẽ luôn tốt khi dùng bữa tối trong các quán ăn đáng tin cậy về chất lượng và vệ sinh, và ăn chín.

4. Tránh tham dự các cuộc buffet mở

Tại các bữa tiệc buffet, thức ăn luôn được phủ bằng những tấm giấy bọc trong suốt. Nhưng điều đó không nhất thiết làm cho chúng trở nên an toàn để dùng.

Virus SARS-CoV-2 lẻn vào bên trong cơ thể chúng ta thông qua các giọt nhỏ bắn ra không khí khi một người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Vì vậy, trong trường hợp một bữa tiệc buffet mở, virus cũng có thể rơi vào thực phẩm của bạn. Theo logic này, bạn cũng nên hạn chế thức ăn đường phố trong thời gian dịch COVID-19 đang bùng phát, theo The Health Site.

5. Ăn tối cùng nhau, nhưng trong các nhóm nhỏ