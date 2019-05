5 hiện tượng cơ thể kỳ lạ được khoa học giải thích

Cơ thể co giật trước khi chìm vào giấc ngủ

Ước tính 70% chúng ta thường xuyên bị giật hypnic ngay trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Nghiên cứu có thể xác định chính xác lý do đằng sau hiện tượng lạ này. Trương lực cơ của bạn bắt đầu thay đổi khi nhịp thở và nhịp tim bắt đầu chậm lại cùng với sự giảm nhiệt độ cơ thể, gây ra những cơn co giật trong quá trình chuyển đổi, theo Reader.

Ngoài ra, bộ não gửi tín hiệu đến cơ bắp để căng lên vì não giải thích sai sự thư giãn của cơ bắp như là một dấu hiệu cho thấy bạn đang rơi.

Nghe thấy máu bơm vào tai

Nếu bạn nằm xuống hoặc ngồi yên lặng, đôi khi bạn có thể nghe thấy một nhịp đập ở một hoặc cả hai tai của bạn. Chúng ta thường nghĩ về chứng ù tai như tiếng chuông bên tai, bác sĩ Rantala tại Hệ thống chăm sóc sức khỏe lâm sàng Mayo (Mỹ) cho biết.

Đây là một biến thể mà người đó cảm nhận và nghe thấy mạch đập trong tai của họ được gọi là ù tai dạng xung. Âm thanh thường được gây ra bởi một dòng chảy hỗn loạn trong các mạch máu ở cổ và đầu. Chứng ù tai dạng xung thường không phải là nguyên nhân gây lo ngại, trừ phi nó xảy ra thường xuyên.

Nó có thể là dấu hiệu của huyết áp cao, tắc nghẽn trong ống tai hoặc các vấn đề về động mạch gần tai, theo Reader.

Mí mắt tự nhiên co giật

Một mí mắt co giật, được gọi là co thắt mắt, thường xảy ra ngẫu nhiên và có thể kéo dài bất cứ nơi nào từ vài phút đến vài ngày. Hầu hết thường vô hại và không có ảnh hưởng đến thị lực. Tiến sĩ Rantala nói rằng chính xác là do mệt mỏi, caffeine và căng thẳng là thủ phạm phổ biến.

Tình trạng này thường sẽ tự hết nhưng nếu nó kéo dài hơn một vài ngày, hãy đi gặp bác sĩ ngay lập tức.

Móng tay rơi ra sau một chấn thương nghiêm trọng

Nếu bạn bị đau ngón chân hoặc kẹt ngón tay, bạn có thể bị tụ máu dưới màng cứng, đó là khi máu bắt đầu tích tụ dưới móng tay bị thương để tạo ra một màu đen hoặc tím bên dưới. Nếu máu tiếp tục tích tụ dưới móng, nó có thể tách ra khỏi móng và rơi ra.

Ngoài ra, một sự tích tụ lớn của nấm hoặc tế bào da từ bệnh vẩy nến cũng có thể làm cho móng tay bị rụng.

Các khớp xương kêu răng rắc

Rất bình thường khi nghe các khớp xương kêu răng rắc. Trên thực tế, các vết nứt bạn nghe thấy không gì khác hơn là khí được giải phóng ở giữa các khoảng trống trong khớp. Những tiếng này không là báo động cho bạn trừ phi tiếng răng rắc này đi kèm với đau hoặc sưng.

Kim Stearns, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Lutheran ở Ohio (Mỹ), cho biết khi bạn ngồi hoặc nằm lâu, chất lỏng trong khớp không di chuyển. Bạn càng hoạt động nhiều, các khớp xương của bạn càng tự bôi trơn. Vì vậy mà các bác sĩ khuyên ta nên đứng dậy đi sau mỗi nửa tiếng ngồi, theo Reader.