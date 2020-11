5 thói quen ăn uống khiến bạn bị đầy hơi, cần bỏ ngay!

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy đầy hơi và trướng bụng , đây là một số thủ phạm có thể gây ra chứng “lồi lõm” đáng kinh ngạc của bạn. Vì vậy, để tránh trướng bụng khó chịu, dưới đây là một số thói quen ăn uống xấu cần tránh vì nó khiến bạn bị đầy hơi, theo Eat This, Not That!

1. Nhai kẹo cao su quá nhiều

Nhai kẹo cao su có vẻ như là một thói quen vô hại, nhưng một khi nhai quá nhiều có thể tác động tiêu cực đến cơ thể của bạn! Nhiều loại kẹo cao su không đường thường chứa sorbitol, một loại cồn đường được biết đến là nguyên nhân gây đầy hơi và các chứng đau dạ dày ruột khác.

Sorbitol mất một thời gian tương đối dài để tiêu hóa và không tiêu hóa được. Sorbitol trong ruột non của bạn hoạt động như một trung tâm cho quá trình lên men của vi khuẩn, gây ra trướng bụng và đầy hơi.

2. Ăn quá nhiều thanh protein

Bạn có thể không nghĩ đến đậu khi bạn mở một thanh protein, nhưng rất nhiều trong số chúng bao gồm protein cô lập có nguồn gốc từ đậu nành - một thứ mà nhiều người thấy gây ra khí.

Giống như các loại đậu khác, đậu nành chứa oligosaccharides, các phân tử đường mà cơ thể không thể phân hủy hoàn toàn. Không có nơi nào để đi, những oligosaccharide này lang thang trong đường tiêu hóa, nơi chúng lên men, gây đầy hơi và trướng bụng.

3. Không kiểm tra nhãn hiệu sữa hạnh nhân của bạn

Sữa hạnh nhân là một lựa chọn tốt hơn sữa bò cho những người nhạy cảm với lactose, đó là lý do tại sao nó được khuyến khích làm cơ sở tuyệt vời cho sinh tố. Nhưng bạn có thể đang làm suy yếu mục tiêu của mình nếu bạn đang mua một thương hiệu có chất làm đặc carrageenan.

Chiết xuất từ rong biển, carrageenan có liên quan đến loét, viêm và các vấn đề đường tiêu hóa khác. Nếu bạn thấy trướng bụng sau khi uống sữa hạnh nhân, hãy cân nhắc chuyển đổi nhãn hiệu.

4. Ăn vặt quá nhiều trái cây sấy khô

Kẹo tự nhiên, trái cây sấy khô có thể là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và chất xơ tuyệt vời. Nhưng nó cũng có thể là nguồn cung cấp khí cho những người bị chứng kém hấp thu fructose, xảy ra khi cơ thể khó hấp thu đường tự nhiên. Trái cây khô đặc biệt có hàm lượng fructose cao. Trái cây tươi, trái cây họ cam quýt và quả mọng là những lựa chọn an toàn hơn cho những người nhạy cảm, theo Eat This, Not That!

5. Ăn quá nhiều muối

Tốt cho tâm hồn nhưng lại có khả năng gây hại cho dạ dày, món súp có thể che giấu lượng natri cao ngất trời có thể dẫn đến giữ nước và tăng cân tạm thời.