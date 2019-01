6 khuyến cáo đối với phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm

Làm đẹp là đề tài chưa bao giờ lỗi mốt đối với phái nữ, vì thế mà nhiều dòng mỹ phẩm liên tục ra đời từ cao cấp đến bình dân, với những thành phần, tính năng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh những mặt tích cực mà mỹ phẩm đem lại cho xã hội cũng không ít những trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM nhận được nhiều phản ánh về chất lượng mỹ phẩm và đã tiến hành thanh kiểm tra. Trên thực tế hiện nay không phải cứ có các tác dụng không mong muốn khi sử dụng mỹ phẩm đều do mỹ phẩm đó đem lại mà có nhiều nguyên nhân cần phải được các bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám và đưa ra các khuyến cáo phù hợp khi sử dụng mỹ phẩm.

Qua việc giải quyết phản ánh của người tiêu dùng, nhằm hạn chế những tác dụng không mong muốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm, đặc biệt là dịp Tết sắp đến, phụ nữ tranh thủ làm đẹp, mua nhiều loại mỹ phẩm sử dụng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra 6 khuyến cáo:

Thứ nhất, trước khi dùng một loại mỹ phẩm hãy nhờ các chuyên gia hoặc bác sĩ da liễu tư vấn tác dụng và tác hại có thể xảy ra của mỗi loại mỹ phẩm để cân nhắc thật kỹ trước khi dùng.

Thứ 2, trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào dù cao cấp hay bình dân cần tìm hiểu kỹ xuất xứ, nguồn gốc, ưu tiên chọn lựa loại sản phẩm của những thương hiệu uy tín, chất lượng.

Bên cạnh đó, các loại mỹ phẩm phải có đầy đủ nhãn mác, hạn sử dụng và thành phần được ghi rõ ràng để người dùng nắm rõ.

Thứ 3, đừng nghĩ sử dụng mỹ phẩm đắt tiền là an toàn. Thực tế cho thấy vẫn có nguy cơ dị ứng khi dùng mỹ phẩm của các hãng cao cấp, do loại đó có những thành phần không thích hợp với cơ địa của người sử dụng, hoặc do cách dùng, bảo quản mỹ phẩm chưa phù hợp.

Thứ 4, không nên dùng đồng thời nhiều loại mỹ phẩm trong một ngày do da cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại dưỡng chất.

Thứ 5, không nên dùng các loại mỹ phẩm truyền miệng, tự pha chế, không có nguồn gốc, không nhãn hiệu trôi nổi trên thị trường.

Thứ 6, trước khi thoa bất kỳ một loại mỹ phẩm nào lên da, hãy thoa một lượng nhỏ lên vùng da trong cánh tay. Sau 24 giờ nếu không thấy có biểu hiện lạ như: ngứa ngáy, rát, sưng tấy, mẩn đỏ ở vùng da đó mới nên thoa lên mặt.

Ngược lại, nếu bị các biểu hiện trên thì phải ngừng ngay. Khi phát hiện bị dị ứng nên đến ngay cơ sở chuyên khoa da liễu để khám, tư vấn và điều trị.