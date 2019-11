AMH - giải pháp đánh giá và tư vấn khả năng sinh sản ở phụ nữ

Vừa qua, Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng sinh sản ở phụ nữ trong thực hành lâm sàng” do Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh (HOSREM) phối hợp cùng Roche Việt Nam tổ chức đã đem đến nhiều thông tin cập nhật về vấn đề này.

Chia sẻ từ các chuyên gia y tế tại hội thảo, phụ nữ chỉ có một khung thời gian sinh sản tối ưu. Theo thời gian, sẽ có sự thay đổi về khả năng có thai liên quan đến việc suy giảm cả về số lượng và chất lượng của trứng. Việc xác định thời gian sinh con tối ưu cần được chuẩn bị để hạn chế mọi rủi ro, giúp phụ nữ có một thai kỳ khỏe mạnh. Việc thụ thai và thai kỳ ổn định phụ thuộc đến dự trữ buồng trứng, và xét nghiệm AMH (Anti-Mullerian Hormone) là một trong những chỉ số đáng tin cậy để đánh giá dự trữ buồng trứng.

ThS Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP.HCM cho biết nồng độ AMH khi xét nghiệm cho biết tình trạng dự trữ buồng trứng. Phụ nữ có dự trữ buồng trứng giảm so với tuổi sẽ được tư vấn để có kế hoạch có con sớm hơn. Xét nghiệm AMH là một xét nghiệm máu đơn giản do bác sĩ chỉ định và không yêu cầu can thiệp xâm lấn.