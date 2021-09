Ăn lòng trắng, bỏ lòng đỏ trứng, có nên không?

Rất may, xã hội đã phát triển, với nhiều chuyên gia y tế hiện khuyến khích mọi người tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, vì chúng giàu chất dinh dưỡng.

Những thực phẩm này bao gồm cá hồi, các loại hạt, quả bơ, và vâng, thậm chí cả lòng đỏ trứng. Tất cả những lựa chọn này, cộng với nhiều lựa chọn khác, cũng có thể giúp bạn no lâu và thậm chí có thể khiến bạn ít tiêu thụ calo rỗng vào cuối ngày hơn, theo Eat This, Not That!

Lấy một khẩu phần sữa chua làm ví dụ. Bạn nghĩ lựa chọn nào trong số hai loại này là lựa chọn lành mạnh nhất: 1/2 cốc sữa chua nguyên chất béo ngậy phủ quả mọng và các loại hạt, hoặc 1/2 cốc sữa chua không chứa chất béo.

Nếu bạn trả lời câu đầu tiên, bạn đã đúng! Sữa chua không chứa chất béo có thể không khiến bạn no lâu và chúng thường chứa nhiều đường.

Trứng là món ăn dễ chế biến và có nhiều lợi ích cho sức khỏe Shuttertock

Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho trứng. Nếu chỉ ăn lòng trắng trứng có nghĩa là bạn bỏ qua chất béo lành mạnh và nhiều loại vitamin, bao gồm vitamin A , D, E, K và sáu loại vitamin B khác nhau.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng rất giàu choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như thịt gà, cá, cải Brussels, khoai tây và gạo, theo Eat This, Not That!

Nên nhớ, một quả trứng luộc là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào thứ hai, ngay sau gan bò. Lòng đỏ trứng cũng cung cấp nhiều chất khoáng vi lượng, chủ yếu là sắt và kẽm.

Một số người bị cholesterol cao có thể do dự ăn lòng đỏ trứng, vì chúng chứa nhiều cholesterol trong chế độ ăn - một quả trứng lớn chứa 187 miligam cholesterol, hoặc khoảng 62% lượng chất dinh dưỡng cần cho cơ thể mỗi ngày (Daily Value), theo USDA.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã không thể xác định mối liên quan trực tiếp giữa cholesterol trong chế độ ăn uống và cholesterol trong máu.

Như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chỉ ra, các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chẳng hạn như kem, thịt đỏ và bánh ngọt có bơ có thể gây lo ngại nhiều hơn đến mức cholesterol trong máu của bạn.