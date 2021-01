Ăn uống không hợp lý, trẻ em nhà 'có điều kiện' cũng thấp còi

Người phụ nữ Mỹ bỗng dưng cảm thấy đau lưỡi . Cô nghĩ là do đã cắn phải lưỡi lúc đang ngủ. Khi đến nha sĩ kiểm tra, cô được trấn an là không có gì nghiêm trọng. Nhưng thực tế, tổn thương trên lưỡi là do ung thư.