Bác sĩ ơi: Nhận biết rối loạn chức năng cương ở nam giới

Nếu không được điều trị kịp thời, thiếu máu kéo dài sẽ dẫn tới sự tổn thương không hồi phục các cấu trúc của dương vật và thậm chí hoại tử dương vật.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng cương đau dương vật kéo dài. Trong đó nhóm nguyên nhân chính là: các bệnh lý về huyết học/đông máu; do sử dụng thuốc/các chất kích thích (rượu, cocaine, thuốc an thần, thuốc điều trị tăng huyết áp…); do tiêm các chất hoạt mạch vào vật hang, các thuốc tăng sinh hồng cầu điều trị thiếu máu do suy thận, các thuốc làm tăng nồng độ hematocrit máu... Bệnh còn có nguyên nhân về thần kinh và các nguyên nhân ác tính.

Với người trẻ, cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu nguyên nhân thường do mắc bệnh lý hồng cầu hình liềm. Còn với nam giới trung niên, nguyên nhân do sử dụng thuốc là thường gặp nhất.

Nhận biết và điều trị

Bệnh nhân mà bạn đề cập sau khi được chẩn đoán “cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu” đã được điều trị bước đầu tại bệnh viện bằng phương pháp gây tê gốc dương vật, hút và bơm rửa vật hang. Sau 70 phút tiến hành điều trị, tình trạng không cải thiện nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở thông vật xốp - vật hang. Do chậm trễ đến bệnh viện nên vật hang dương vật bị thiếu máu kéo dài, khiến vật hang bị xơ hóa. Xơ hóa gây rối loạn cương dương, là hậu quả không thể tránh khỏi.

Nam giới, trong một số trường hợp, sự cương cứng quá mức gây những phiền phức và nguy hiểm. Do đó, ngay khi nhận thấy “cậu nhỏ” của mình có tình trạng bất thường, cần ngừng tất cả các kích thích tình dục. Lưu ý, nếu sau một tiếng không có kích thích tình dục mà vẫn cương là có bất thường.

Khi đó, cần đến cơ sở y tế uy tín khám càng sớm càng tốt. Nếu được can thiệp điều trị đúng cách trước 6 giờ kể từ khi dương vật cương thì hoàn toàn có khả năng hồi phục chức năng cương. Sau 6 giờ, tỷ lệ hồi phục này giảm đi. Sau 24 giờ, hầu như rối loạn chức năng cương là điều chắc chắn.