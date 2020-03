Bác sĩ ơi: Uống vitamin C nhiều có gây hại?

12 loại thực phẩm giàu vitamin C Theo Boldsky, các loại thực phẩm giàu vitamin C, gồm: 1. Ổi: Chỉ cần ăn một quả ổi là có thể bổ sung hơn 200 mg vitamin C. 2. Ớt chuông: Là một nguồn vitamin C tối ưu, tiêu thụ 1 trái ớt chuông trong khẩu phần ăn có thể đủ cho nhu cầu vitamin C hằng ngày của bạn. 3. Rau mùi tây: Trong hai muỗng canh rau mùi tây có chứa khoảng 10 mg vitamin C. Loại rau này còn giúp bổ sung chất sắt, tăng cường miễn dịch. 4. Kiwi: Là loại trái cây thường được các chuyên gia giới thiệu cho những người đang bị thiếu vitamin C. Trong 1 miếng kiwi chứa 273 mg vitamin C. 5. Bông cải xanh: Loại rau này chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin thiết yếu, đặc biệt là vitamin C. Chỉ cần 100 gr bông cải xanh có chứa 89,2 mg vitamin C. 6. Trái vải: Trong 100 gr vải thiều chứa 71,5 mg vitamin C. Trái cây này cũng rất giàu kali và chất béo lành mạnh. 7. Đu đủ: Ăn một chén đu đủ cung cấp 87 mg vitamin C. Đu đủ cũng là một nguồn vitamin A, folate, chất xơ, can xi, kali và axit béo omega-3. 8. Dâu tây: Trong 152 gr dâu tây cung cấp 89 mg vitamin C. Dâu tây cũng là một nguồn protein và chất xơ tốt cho chế độ ăn uống. 9. Cam: Tiêu thụ một quả cam cỡ trung bình mỗi ngày có thể cung cấp lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi người. Một quả cam cỡ trung bình cung cấp 70 mg vitamin C. 10. Ớt: Có tối thiểu 65 mg vitamin C trong một quả ớt. Ớt cũng có thể giúp giảm viêm và đau. 11. Chanh: 100 gr chanh chứa 53 mg vitamin C. 12. Súp lơ: 1 chén súp lơ thô chứa 20 mg vitamin C. Ngoài ra, còn có một số thực phẩm khác giàu vitamin C là rau bina (cải bó xôi), cà rốt, cà chua, bạc hà... Khải Linh