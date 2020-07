Bác sĩ ơi: Xóa xăm có nguy hiểm không?

Trong phần lớn trường hợp, xóa xăm đúng cách rất an toàn. Tuy nhiên, một số hình xăm với các đặc điểm như diện tích quá lớn, hoặc có chứa các màu mực dễ gây dị ứng như màu đỏ thì có thể gây các triệu chứng như: đau nhức nhiều, phù nề nơi xóa xăm, hình thành bóng nước và một số hiếm trường hợp có thể bị dị ứng với mực xăm gây nên tình trạng sốc phản vệ.

Ngoài ra, điều trị xóa xăm không đúng cách có thể làm vùng da đó mất tính thẩm mỹ hơn so với hình xăm hiện tại, ví dụ như gây sẹo xấu, sẹo lồi trên hình xăm.

Hiện nay, để xóa xăm an toàn, chúng ta có kỹ thuật laser pico giây. Đây là loại laser có thời gian phát xung cực ngắn, lên đến 1/1.000 tỉ giây. Chính vì thời gian phát xung ngắn như vậy, laser pico giây được chứng minh giúp làm tăng hiệu quả điều trị xóa xăm rõ rệt so với laser thông thường cũng như an toàn hơn, ít tác dụng phụ hơn. Đó được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị xóa xăm hiện nay.