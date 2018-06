Bãi nhiệm trưởng khoa Dược, Bệnh viện C Đà Nẵng

Ngày 6.6, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức thông tin liên quan đến kết luận của Bộ Y tế về những sai sót trong tư vấn lập kế hoạch đấu thầu tại bệnh viện.

Cụ thể đó là kết luận số 77/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… tại đơn vị này.

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, đối với công tác đấu thầu mua thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỉ đồng, nhưng trong năm 2015, Bệnh viện C Đà Nẵng đã lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc là 196,3 tỉ đồng, tức là gấp gần 6,5 lần. Giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2015 là 50,4 tỉ đồng, bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,5 tỉ đồng, gấp 3,41 lần.

Đối với công tác đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, kết luận thanh tra của Bộ Y tế cho thấy, giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu của bệnh viện cả năm 2014 hơn 26 tỉ đồng, nhưng bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỉ đồng, gấp 5,1 lần. Giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 hơn 66 tỉ đồng, thì kế hoạch đấu thầu năm 2016 hơn 182 tỉ đồng, gấp 2,74 lần…

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, công tác lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế chưa đúng theo quy định. Kết quả mua thuốc sử dụng thực tế rất thấp so với kế hoạch, chỉ từ 25-38% và tương tự vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cũng chỉ đạt từ 31-49% so với kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến việc lập kế hoạch đấu thầu vượt thực tế sử dụng như trên là do Phòng Tài chính - Kế toán chưa phối hợp chặt chẽ với khoa chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về việc bố trí nguồn vốn trong năm, hội đồng khoa học kỹ thuật chưa phát huy vai trò tư vấn cho thủ trưởng đơn vị về thực tế sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết: “Có nhiều người không hiểu rõ đã nghĩ sai về con số chênh lệch giữa giá trị thuốc thực dùng và giá trị hạng mục thuốc lập kế hoạch, cho rằng khuất tất đằng sau có số đó. Nhưng chúng tôi khẳng định, một bên là thuốc điều trị được thanh toán thực tế, một bên là kê khai theo kế hoạch để đảm bảo mục tiêu chủ động trong khám và điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi khẳng định không làm thất thoát đồng nào của nhà nước, cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi khám và điều trị bệnh của người dân”.

Bác sĩ Thiện cũng chia sẻ, việc lập kế hoạch đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cao gấp nhiều lần so với giá trị sử dụng của năm trước đó bao gồm cả những cơ số thuốc, vật tư y tế dự phòng cho các trường hợp thiên tai, thảm họa, triển khai các kỹ thuật mới, các hạng mục thuốc cần phải có tại bệnh viện nhưng không sử dụng...

“Tuy nhiên, sai sót của bệnh viện là lập kế hoạch quá cao gấp nhiều lần. Vì thế sau khi kiểm tra, đối chiếu, đơn vị đã tiến hành bãi nhiệm trưởng khoa Dược, tổ chức đào tạo nhân lực trong lĩnh vực đấu thầu, đồng thời sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cũng như sửa đổi kế hoạch đấu thầu cho sát với thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật”, bác sĩ Thiện cho biết.

Lãnh đạo đơn vị này cũng thừa nhận một số “sai sót về mặt hành chính” mang tính chủ quan khác như minh bạch quá trình đấu thầu nhưng lại không cập nhật kết quả đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia, số tiền bảo lãnh dự thầu quá thấp, không đạt từ 1%-3% so với quy định pháp luật…