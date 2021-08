Bảo vệ sức khỏe cha mẹ: Cách báo hiếu ý nghĩa trong mùa Vu Lan đặc biệt

Con mãi là hoa hồng nhỏ, niềm tự hào lớn của ba mẹ

Vu Lan từ lâu đã thành ngày lễ thiêng liêng của Việt Nam, khi người người hướng về cha mẹ với lòng yêu thương, hiếu kính vô hạn. Trong dịp này, con cái thường quây quần bên cha mẹ, dành thời gian đi chùa cầu bình an cho mẹ cha cũng như tìm chọn những món quà ý nghĩa, ước mong cha mẹ vui lòng. Với những ai có may mắn còn cài lên áo đóa hồng đỏ thì mùa Vu Lan luôn tràn đầy cảm xúc bởi tình thân, tình yêu dành cho cha mẹ luôn đong đầy. Niềm ước ao cầu mong cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu, sống vui để nhìn thấy con cháu trưởng thành vẫn nguyên vẹn, thúc giục mỗi người con trở về.

Đó là những mùa Vu Lan trước.

Năm nay, nhiều người con đã chọn tạm xa mẹ cha, tham gia tuyến đầu chống dịch. Họ là những nhân viên y tế từng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân; là những tình nguyện viên năng nổ, có mặt khắp nơi để giúp đỡ bệnh nhân nhập viện, hỗ trợ các bác sĩ chăm sóc, hướng dẫn người bệnh; là những tấm lòng yêu đồng bào, san sẻ, trợ giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn; là người nghệ sĩ mang tiếng hát giúp xoa dịu những niềm đau, những lo toan giữa bệnh viện dã chiến.

Công việc lặng thầm, khó nhọc và nguy hiểm, họ không về nhà suốt mấy tháng liền để tránh lây bệnh cho người thân. Những tưởng họ chẳng còn khái niệm thời gian, và Vu Lan cũng là một ngày lao động hăng say như bao ngày khác. Nhưng không, dẫu trong hoàn cảnh nào, lòng hiếu hạnh cũng tìm ra cách thể hiện đầy xúc động.

Ca sĩ Lê Minh (MTV) bao năm qua luôn tâm nguyện làm đẹp cho đời bằng lời ca tiếng hát. Đợt dịch này, anh say mê biểu diễn ở các bệnh viện dã chiến, cổ vũ đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân thêm lạc quan, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là một tình nguyện viên nhiệt huyết, Lê Minh dành hơn một tháng qua túc trực tại các bệnh viện tuyến đầu, xung phong hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nặng, đảm bảo họ được chữa trị kịp thời. Vất vả nhưng anh cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì gia đình mình mạnh khỏe, bình an. Từ nhiều năm nay, anh luôn an tâm vì những ly sữa bổ dưỡng Ensure Gold thay anh chăm sóc dinh dưỡng cho cha mẹ mỗi ngày. Mùa Vu Lan này, dù vẫn miệt mài công tác tình nguyện viên ở những nơi đang cần, anh vẫn không quên trao tặng cha mẹ món quà sức khỏe truyền thống Ensure Gold và cả gia đình cùng cất tiếng hát cầu chúc sức khỏe cho mọi người.

Hiếu thảo nào hơn bảo vệ sức khỏe mẹ cha

Trong bối cảnh đặc biệt năm nay, nhiều gia đình đã chọn cách kết nối với nhau thông qua những hành động nho nhỏ nhưng thường xuyên mỗi ngày. Nếu bạn Lan Anh (Tây Ninh) chọn cách gọi video call cho cha mẹ để được nhìn thấy và nghe giọng nói của đấng sinh thành vì công ty bạn đang áp dụng 3 tại chỗ, thì bạn Nhật Vi (TP.HCM) đang sống cùng cha mẹ chọn cách chăm sóc nhau qua những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng. Gia đình ca sĩ Lê Minh có cách kết nối khá đặc biệt khi mọi thành viên cùng hát với nhau bài hát Em là hoa hồng nhỏ

Năm nay, khi nhiều người con chưa thể về nhà, tận hưởng niềm hân hoan được cài hoa hồng đỏ lên ngực áo, thì điệu nhảy dễ thương trên nền bài hát thiếu nhi quen thuộc, cùng thông điệp #ChaMeManhKhoeNhe, là món quà Vu Lan ý nghĩa gửi đến song thân. Hàng ngàn Tiktoker - trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thủy Anh - Đăng Khôi, Khánh Thi - Phan Hiển, Bảo Thanh, Minh Dự… - đã tham gia thử thách của biên đạo Quang Đăng và nhãn hàng Ensure Gold, gửi gắm mong ước “Bảo vệ sức khỏe cha mẹ vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Điệu nhảy vừa đơn giản, vừa tươi vui, vừa gửi gắm thông điệp vô cùng ý nghĩa “bảo vệ sức khỏe cha mẹ vì một Việt Nam khỏe mạnh” từ những người trẻ dành cho cha mẹ. Nhiều gia đình đã tham gia điệu nhảy này như một cách gắn kết các thành viên gia đình; tạo thêm không khí vui vẻ và kỷ niệm khó quên trong một mùa Vu Lan rất đặc biệt này.

Giữa lúc dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp thì điệu nhảy vui tươi này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự. Thế mới thấy dù ở tuổi nào đi nữa thì tình yêu và mong mỏi sức khỏe của con cái dành cho cha mẹ vẫn vẹn nguyên; chỉ là mỗi người con luôn có những cách thức rất riêng thể hiện. Bạn đã thử điệu nhảy độc đáo Quang Đăng để dành tặng mùa Vu Lan yêu thương cho cha mẹ chưa?