Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới được điều trị bằng kích thích não sâu

Bé Viktoria Kaftanikaite, 2 tuổi 8 tháng, được ghi nhận là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới được điều trị bằng phẫu thuật kích thích não sâu . Các bác sĩ tin rằng cách này có thể giúp kiểm soát những cơn co giật do khuyết tật thần kinh gây ra, theo The Guardian.