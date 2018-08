Bóng đá cải thiện xương ở người già

Đó là kết quả theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.



Những người bị tiền tiểu đường và bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ cao bị loãng xương. Khảo sát ở những tình nguyện viên từ 55 - 70 tuổi, các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Đan Mạch cho biết chơi bóng trên sân nhỏ kết hợp chế độ ăn uống giàu canxi (hải sản, thịt, đậu nành, sữa...) giúp cải thiện mật độ chất xương và giảm thiểu nguy cơ gãy xương.

Những dấu hiệu cảnh báo tình trạng tiền tiểu đường là sụt cân nhanh, thị lực giảm, vết thương khó lành và mệt mỏi thường xuyên...