Các dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư

Biết được các dấu hiệu của 5 căn bệnh nguy hiểm nhất này mà bạn có thể mắc phải có thể là vấn đề sinh tử. Hãy đọc danh sách mới nhất này từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

1. Bạn có thể bị bệnh tim

Theo Mayo Clinic, "Sự tích tụ các mảng mỡ trong động mạch của bạn, hoặc chứng xơ vữa động mạch có thể làm hỏng mạch máu và tim của bạn. Sự tích tụ mảng bám khiến các mạch máu bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn có thể dẫn đến đau tim, đau ngực (đau thắt ngực) hoặc đột quỵ”.

Cũng theo Mayo Clinic, các triệu chứng bệnh động mạch vành có thể khác nhau ở nam giới và phụ nữ. Ví dụ: nam giới có nhiều khả năng bị đau ngực hơn. Phụ nữ nhiều khả năng có các dấu hiệu và triệu chứng khác cùng với khó chịu ở ngực, chẳng hạn như khó thở, buồn nôn và cực kỳ mệt mỏi, theo Eat This, Not That!

Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

- Đau ngực, tức ngực, khó chịu ở ngực (đau thắt ngực).

- Khó thở.

- Đau, tê, yếu hoặc lạnh ở chân hoặc tay nếu các mạch máu ở những bộ phận đó của cơ thể bị thu hẹp.

- Đau ở cổ, hàm, họng, bụng trên hoặc lưng.

2. Bạn có thể bị ung thư

"Ung thư có thể gây ra nhiều triệu chứng, nhưng những triệu chứng này thường là do bệnh tật, chấn thương, khối u lành tính hoặc các vấn đề khác", theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Nếu bạn có các triệu chứng không thuyên giảm sau một vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất có thể. Ung thư thường không gây đau đớn, vì vậy đừng đợi cảm thấy đau rồi mới đi khám, theo Eat This, Not That!

Một số triệu chứng mà ung thư có thể gây ra bao gồm:

Thay đổi ở vú

Có thể phát hiện sớm bệnh ung thư vú nhờ tự kiểm tra vú thường xuyên Ảnh minh họa: Shutterstock

- Có khối u hoặc cảm giác săn chắc ở vú hoặc dưới cánh tay của bạn.

- Núm vú thay đổi hoặc tiết dịch.

- Da ngứa, đỏ, có vảy, lúm đồng tiền hoặc nhăn nheo.

Thay đổi ở bàng quang

- Khó đi tiểu.

- Đau khi đi tiểu.

- Có máu trong nước tiểu.

Chảy máu hoặc bầm tím, không rõ lý do

Thay đổi ở ruột

- Có máu trong phân.

- Thay đổi thói quen đi tiêu.

Ho hoặc khàn giọng không biến mất

Vấn đề ăn uống

- Đau sau khi ăn (ợ chua hoặc khó tiêu không biến mất).

- Khó nuốt.

- Đau bụng.

- Buồn nôn và ói mửa.

- Thay đổi cảm giác thèm ăn.

Mệt mỏi nghiêm trọng và kéo dài

Sốt hoặc đổ mồ hôi ban đêm không rõ lý do

Thay đổi ở miệng

- Một mảng trắng hoặc đỏ trên lưỡi hoặc trong miệng của bạn.

- Chảy máu, đau hoặc tê ở môi hoặc miệng.

Vấn đề thần kinh

- Nhức đầu

- Co giật

- Thay đổi tầm nhìn

- Thay đổi thính giác

- Sụp mặt

Thay đổi ở da

- Một cục màu thịt chảy máu hoặc chuyển thành vảy

- Một nốt ruồi mới hoặc một thay đổi trong một nốt ruồi hiện có

- Vết thương không lành

- Vàng da (vàng da và lòng trắng của mắt)

- Sưng hoặc nổi cục ở bất cứ đâu như ở cổ, dưới cánh tay, dạ dày và bẹn

Tăng cân hoặc giảm cân không rõ lý do

