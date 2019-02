Cẩn trọng với rượu bổ tự chế

Nên uống nước nhiều hơn Chuyên gia về phòng chống ngộ độc thực phẩm Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) lưu ý, ngộ độc rượu đã thực sự trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng ở Việt Nam, trong đó đã xảy ra các vụ ngộ độc do uống rượu tự sản xuất. Nguyên nhân là do tình trạng buôn bán, sử dụng rượu pha, rượu "bổ" ngâm các loại cây, con theo kinh nghiệm cá nhân, không đảm bảo an toàn thực phẩm; rượu ngâm nhầm với những cây độc. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo cần sử dụng rượu bia hợp lý, lý tưởng nhất vẫn là không nên uống rượu bia; nếu đã uống chỉ nên giữ ở mức không quá 2 đơn vị rượu/ngày đối với nam giới và không quá 1 đơn vị rượu/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày trong 1 tuần. Đặc biệt, không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên. Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống; 1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); 1 cốc bia hơi 330 ml; 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc 1 chén rượu mạnh 30 ml (40%). Trong trường hợp vì một lý do nào đó bắt buộc phải uống rượu thì chỉ được uống ít rượu (1 ly bia hoặc 1 chén nhỏ rượu) và trong khi uống nên ăn nhiều thức ăn giàu đạm, uống nước nhiều hơn để giảm hấp thu rượu.