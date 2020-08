Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết và Covid-19

Ca mắc sốt xuất huyết tử vong do sốc truyền dịch Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai mới đây tiếp nhận một ca SXH là một người trẻ tuổi bị ngừng tim do sốc khi truyền dịch tại nhà. BN được chẩn đoán mắc SXH nhưng đã tự truyền dịch tại nhà, không vào viện điều trị. Khi được đưa đến khoa cấp cứu, BN đã bị ngừng tim 30 phút, được tiến hành cấp cứu, ép tim và tim đã đập trở lại, sau đó ngừng tim lần 2. Với nỗ lực cao nhất, các bác sĩ đã hồi sức tim cho BN thành công và tiến hành đặt ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo). Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, BN đã tử vong sau 2 ngày do suy đa tạng.

(Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai)