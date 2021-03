Cảnh báo triệu chứng thường gặp của đau tim nhưng ít người chú ý

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo vẫn còn một triệu chứng bất thường khác nhưng lại ít được mọi người chú ý đến.

Cảm giác bất chợt cảm thấy lo lắng, bồn chồn, bất an có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo cơn đau tim. Thế nhưng, ít người biết đây là dấu hiệu của căn bệnh chết người, theo The Express.

Do đó, những người xuất hiện triệu chứng lo lắng, bồn chồn này dễ bỏ qua và không biết cơn đau tim đang đến. Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Anh(NHS), cảm giác lo lắng đó gây khó chịu, khiến cơ thể cảm thấy bất an, không thoải mái, giống như cảm giác đang trải qua một cơn hoảng sợ

Hầu hết người bệnh trải qua triệu chứng này của đau tim trong khoảng 5 đến 20 phút. Các báo cáo cho thấy một số người trải qua cảm giác này đế 1 giờ.

Tuy nhiên, cảm giác lo lắng, bất an cảnh báo triệu chứng sớm của đau tim lại rất giống cảm giác hoảng sợ khi người ta đối mặt với tình huống căng thẳng.

Theo Health Harvard, hoảng sợ là trạng thái sợ hãi và lo lắng dồn dập, có cảm giác giống một cơn đau tim như bị đau ngực, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, tim đập nhanh và mạnh.

Do đó, cũng có những trường hợp người bệnh hoảng sợ và nghi ngờ là đau tim nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán đó không phải đau tim mà chứng đau ngực không do tim (NCCP). Các thống kê cho thấy cứ 3 người thì có 1 người sẽ trải qua NCCP ít nhất một lần trong đời, theo The Express.