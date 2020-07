Cảnh báo về sản phẩm thực phẩm chứa chất cấm

Theo Cục An toàn thực phẩm, mới đây, Cục đã nhận được Công văn số 720/QLD-ĐK của Cục quản lý Dược về việc Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) qua hệ thống giám sát hậu mại ASEAN (PMAS), thông báo cảnh báo người dân về sản phẩm thực phẩm (không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe) vi phạm do chứa Tadalafil. Cụ thể: sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power (bao bì dạng gói), trên nhãn ghi: California Pure (Address: 1680 South Eliseo Drive, Suite 320 Greenbrae CA94904, USA). Sản phẩm bị phát hiện chứa: Tadalafil (hàm lượng 129,07mg/gói).

Tại VN, Cục An toàn thực phẩm, cho biết, qua rà soát từ tháng 9.2014 đến nay, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, không cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố cho sản phẩm thực phẩm nêu trên.

Theo các chuyên gia, Tadalafil là hoạt chất của thuốc điều trị rối loạn cương, chỉ sử dụng theo đơn của bác sĩ, hàm lượng được kiểm soát, tránh các tác dụng không mong muốn.

Trước đó, hôm 20.5, Cục An toàn thực phẩm cũng nhận được thông báo của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) và Bộ Y tế Brunei thông báo về việc phát hiện các chất cấm (Sidenafil và Tadalafil, Dexamethasone, sibutramone,Diclophenac) có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore và Brunei. Cục An toàn thực phẩm ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ và kết quả là: Từ tháng 9.2014 đến nay, các sản phẩm thực phẩm có chứa các chất trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, người dân có thói quen mua sản phẩm “xách tay” không rõ nguồn gốc xuất xứ, cần cẩn trọng, vì các sản phẩm chứa chất cấm sử dụng có thể trong thực phẩm thường không ghi nhãn, chỉ được cơ quan chức năng phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chất lượng.