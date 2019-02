Chết vì vô tình nuốt tăm

Tạp chí y khoa New England Journal of Medicine vừa đăng tải hồ sơ bệnh án của một vận động viên 18 tuổi, cho thấy những khổ sở mà anh ta đã phải trải qua, bao gồm nguy cơ đối mặt với cái chết chỉ vì bất cẩn nuốt tăm lúc ăn.

Cũng như hầu hết những ca nuốt tăm khác, anh chàng kể trên không hề hay biết mình đã "rước hổ về nhà" như thế nào. Chỉ đến khi thấy không ổn giữa một cuộc huấn luyện, anh ta mới đến bác sĩ, khai mình bị sốt, đau bụng, tiêu chảy và buồn nôn nhẹ sau khi ăn. Sau một loạt các xét nghiệm ở bệnh viện, các bác sĩ vẫn không thể tìm ra bệnh. Kết quả xét nghiệm máu và chụp CT đều bình thường nên bệnh nhân được xuất viện sau nhiều giờ theo dõi. Vận động viên dần cảm thấy đỡ hơn nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt. Hai tuần sau, anh ta lại bị đau bụng và sốt, lần này còn kèm theo đau thắt lưng, đi tiêu ra máu và chất nhầy... Anh ta đến một bệnh viện khác để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu vẫn bình thường và MRI cũng không có gì đặc biệt. Bác sĩ đã lên lịch nội soi đại tràng cho hôm sau nhưng bệnh nhân bắt đầu trở nặng với rất nhiều máu đỏ tươi khi đi tiêu nên phải quay lại phòng cấp cứu Anh ta được cho nhập viện. Lúc này, bệnh nhân sốt tới 40,5 độ C, nhịp tim thì tăng tới 145 nhịp một phút. Cuộc nội soi cấp cứu cuối cùng đã chỉ ra vấn đề: một cây tăm bằng gỗ dài khoảng 5 cm trong đại tràng của bệnh nhân. Quá trình gắp cây tăm ra khiến bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt đến đe dọa tính mạng, khiến bác sĩ phải quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Cây tăm bé xíu đã khiến anh chàng phải nằm viện đến 10 ngày, mất thêm nhiều tuần để phục hồi chức năng.

Đến 7 tháng sau vụ này, người vận động viên mới có thể thi đấu trở lại. Thật ra anh ta vẫn còn may mắn, bởi thống kê cho thấy nuốt tăm gây nguy cơ biến chứng cực kì cao, với 79% trường hợp bị thủng ruột, 10% tử vọng.

Một nghiên cứu năm 2014 đã tìm ra 136 trường hợp nuốt cả cây tăm, trong đó ¾ xảy ra ở đàn ông.

The New England Journal of Medicine đưa tin đa phần bệnh nhân bị thủng ruột bởi dị vật thường không biết là mình đã nuốt các dị vật ấy.

Nhai thức ăn thật kỹ để phát hiện dị vật trước khi nuốt là lời khuyên không bao giờ lỗi thời. Nhai kỹ không chỉ có tác dụng no lâu!