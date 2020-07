Chọc hút ổ áp xe gan cứu kịp thời một bệnh nhi 7 tuổi

Bệnh nhân H.T.Đ.T (7 tuổi, quê ở xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) được đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam ngày 10.7 trong tình trạng đau bụng nhiều và sốt cao.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT Scanner, các bác sĩ phát hiện một khối áp xe ở hạ phân thùy V của gan, kích thước 52x47mm. Bệnh nhi có tràn dịch màng phổi bên phải với lượng nhiều, dịch ổ bụng lượng ít.

"Áp xe gan là một bệnh lý tương đối hiếm gặp. 80% các trường hợp áp xe gan là do vi trùng, amíp chiếm 10% và dưới 10% còn lại là do nấm. Nếu không điều trị áp xe gan sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như vỡ ổ áp xe, khi bị vỡ ổ áp xe thì dịch sẽ vào màng tim gây chèn ép tim, vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, vào màng phổi gây tràn dịch màng phổi phải. Thường thì phác đồ điều trị bệnh này kéo dài 2-4 tuần, bé T. may mắn được chẩn đoán sớm, dùng thuốc theo kháng sinh đồ nên đáp ứng tốt. Đây là sự phối hợp điều trị mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm kinh phí chữa trị cho gia đình người bệnh", bác sĩ Thúy chia sẻ thêm.