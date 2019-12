Chọn bạn mà chơi như thế nào cho đúng?

Sự nhất quán trong hành vi là đầu mối trong việc chọn bạn bè . Tiến sĩ Henry Murray, nhà hóa sinh và là bác sĩ, người thành lập Hiệp hội Phân tâm học Boston, chủ tịch Phòng khám Tâm lý Harvard (Mỹ), cho rằng cách tốt nhất để nhận diện bạn tốt bè xấu là đặt câu hỏi, theo PC.

Câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây cho bạn biết rất nhiều về việc ai đó có khả năng là người bạn độc hại hay một người thực sự xứng đáng với tình cảm của bạn.

Họ đã bao giờ làm điều này trước đây chưa? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp bạn phân biệt sai lầm với một mô hình hành vi lâu dài. Ai cũng mắc sai lầm nhưng lặp đi lặp lại cùng một hành vi nhiều lần thì đó không còn là một sai lầm mà có thể là chính con người họ.

Kiểu người nào cư xử như vậy? Nói cách khác: Loại người nào sẽ làm những việc như người đó vừa làm? Câu trả lời cho câu hỏi này cho bạn rõ liệu đây có phải là kiểu người bạn muốn làm bạn, người quen, đối tác kinh doanh , hoặc người yêu, bạn đời hay không.

Hãy cùng xem kỹ và nhận ra 4 loại người độc hại cơ bản sau đây, theo PC.

1. Người ái kỷ - hung hăng

Đây là những cá nhân thích phiêu lưu mạo hiểm, rất quyến rũ, hời hợt và thú vị. Họ có khuynh hướng chiếm hữu, lạm dụng lời nói và đôi khi, lạm dụng thể xác, có xu hướng kiểm soát và đe dọa người khác.

Họ tự xem bản thân là người quyết đoán hơn là hung dữ. Họ ích kỷ và đoạt quyền của người khác như thể đó là đặc quyền được Chúa ban cho, theo PC.

Quy tắc, luật lệ chỉ được chấp nhận nếu chúng không ngăn họ làm điều họ muốn. Những người có lòng tự trọng thấp bị thu hút bởi những kiểu người này vì coi họ là những người bảo vệ. Nhưng chuyện lạm dụng bằng lời nói và thể chất sẽ xảy ra sau thời gian bảo hộ ban đầu.

2. Bạn thù - “Frenemy” ghép từ friend (bạn bè) và enemy (kẻ thù)

Frenemy thường hành xử như một người bạn, đặc biệt là khi bạn cần. Nhưng hãy cẩn thận! Mong muốn giúp đỡ của họ không dựa trên lòng vị tha hay sự quan tâm thực sự đối với người khác, thay vào đó, họ ý thức về giá trị bản thân và cảm giác vượt trội từ việc giúp đỡ những người tệ hơn. Frenemy lộ thân, tỏ ra ghen tị, gây hấn thụ động và không khoan dung khi thấy bạn hạnh phúc và thành công. Họ thậm chí có thể cố gắng phá hoại hạnh phúc của bạn, hoặc đơn giản là xa cách bạn.

Những người này không có cảm giác an toàn và nâng cao lòng tự trọng của bản thân bằng cách gom về gần mình những người thất bại, bất hạnh hơn, theo PC.

3. Người hay phàn nàn tiêu cực

Kiểu người này dường như không bao giờ thực sự hạnh phúc. Không có gì là đủ tốt đối với họ (tiêu cực), và họ sẵn sàng cho bạn biết về điều đó (phàn nàn). Càng biết họ lâu, hành vi của họ càng trở nên thất thường và thường xen sự cố chấp hoặc thao túng. Họ thành thạo việc dùng hành vi gây hấn thụ động như một phương tiện để khiến người khác không hài lòng như họ, theo PC.

Hành vi gây hấn thụ động là sự gây hấn được che đậy để tránh bị trả đũa. Ví dụ, một người nói “Mình thích chiếc váy mới của bạn. Phong cách này nổi từ 5, 10 năm trước ấy nhỉ?”. Họ đã xúc phạm ai đó bằng nhận xét chiếc váy không hợp mốt nhưng nếu bị vặn lại, họ sẽ chống chế là “nhưng mình bảo là mình thích nó cơ mà”. Nói chung, những người này hoài nghi và bi quan.

4. Người cám dỗ, kịch hóa cuộc đời

Những người này có thể rất vui, sống đời như tiệc, họ thường có ngoại hình hấp dẫn, quyến rũ, thú vị và chấp nhận rủi ro. Họ hay thu hút sự chú ý bằng hành động tán tỉnh, quyến rũ và ăn mặc. Đáng buồn thay, nhiều người trong số họ không thấy an toàn và mô hình hành vi này là cách bù đắp cho sự bất an của họ. Họ hời hợt, đánh giá bản thân và những người khác theo các tiêu chí bề ngoài, chẳng hạn như qua những gì ai đó có, trông ai đó ra sao và quen biết ai. Khao khát được chú ý như một phương thuốc cho sự bất an khiến họ trở nên ám ảnh và tự hủy hoại bản thân, theo PC.