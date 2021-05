Chưa bao giờ luyện tập nâng cao sức khỏe thể chất lại cần thiết như lúc này

Luyện tập để tăng cường hệ miễn dịch là việc cấp thiết

Với biến chủng mới, Covid-19 đang là một hiểm họa tiềm ẩn có khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng dù chính phủ vẫn đang kiểm soát tình hình gắt gao. Ai cũng cập nhật báo đài liên tục, hạn chế các hoạt động phải ở ngoài nhiều, dù đi đâu cũng đeo khẩu trang cẩn thận.

Tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến xã hội

Nhưng thay vì lo lắng, hoảng sợ, việc chúng ta cần ưu tiên lúc này chính là bảo vệ bản thân khỏe mạnh. Từ ăn uống, vận động đến cách suy nghĩ như thế nào đều ảnh hưởng đến cơ thể và quyết định nguồn năng lượng tích cực. Vậy nên, tập luyện thể thao mỗi ngày sẽ giúp cơ thể có hệ miễn dịch tốt để chống chọi lại vi rút.

Tập luyện thể thao là phương pháp bảo vệ cơ thể hiệu quả

Như một nghiên cứu lớn của Hoa Kỳ được công bố trên British Journal of Sports Medicine (Tạp chí Y học Thể thao Anh) gần đây, việc không tập thể dục có thể làm tang nguy cơ tử vong do vi rút Corona. Tiến sĩ Robert Sallis, tác giả của nghiên cứu cũng cho biết: “Trên thực tế, không hoạt động thể chất là yếu tố góp phần tạo ra nguy cơ tử vong cao. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các cơ quan y tế thông báo cho tất cả người dân nên tuân theo các hướng dẫn về an toàn sức khỏe cộng đồng như không tụ tập và sử dụng khẩu trang, tăng cường hoạt động thể chất thường xuyên có thể là hành động mà mỗi người có thể thực hiện để ngăn ngừa Covid-19”.

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn đang sở hữu thương hiệu thể dục thể hình hàng đầu California Fitness & Yoga cũng đồng tình với quan điểm này: “Như tôi đã từng chia sẻ hồi năm ngoái khi chúng ta bắt đầu làm quen với việc sống cùng dịch bệnh, chỉ có tập luyện nâng cao hệ miễn dịch mới giúp chúng ta sống khỏe mạnh. Chúng tôi đã sản xuất chuỗi video hướng dẫn tập luyện CALIxHOME và phát trực tuyến miễn phí để khuyến khích mọi người tập luyện khi không thể đến phòng tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này để khuyến khích mọi người tập luyện thông qua các nội dung chất lượng và hoàn toàn miễn phí”.

CALI X HOME là người bạn đồng hành mỗi ngày cùng các bài tập tại nhà

Như con chim không sợ cành cong vì dựa vào đôi cánh

Gợi ý từ người điều hành California Fitness & Yoga là một trong những phương pháp hiệu quả giúp chúng ta rèn luyện thể lực tốt hơn nhằm nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch trong cơ thể. Vắc xin đang là một cứu cánh cấp tốc, việc chờ đợi để được tiêm ngừa là một liệu pháp hiệu quả nhưng bị động. Để có thể bảo vệ bản thân và gia đình, chúng ta cần chủ động hơn trên mọi phương diện, hay nói chính xác hơn tự giác tập luyện để nâng cao hệ miễn dịch nhằm phòng chống bệnh tật như con chim dựa vào đôi cánh mình mà đương đầu trước các yếu tố không lường từ môi trường bên ngoài.

Chủ động tập luyện là sứ mệnh của chúng ta với cơ thể

Nhằm khuyến khích người dân Việt Nam nâng cao sức khỏe, California Fitness & Yoga tiếp tục sản xuất chuỗi video hướng dẫn tập luyện CALIxHOME và phát miễn phí trực tuyến trên Facebook fanpage và kênh Youtube. Ngoài các bài tập Yoga và Group X, CALIxHOME lần này sẽ có các buổi livestream cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp của trung tâm để hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc về vấn đề luyện tập. Nếu lo lắng về những hạn chế về dụng cụ luyện tập, bạn có thể an tâm bởi các nội dung đều thân thiện với mọi người và có thể tập luyện mà không cần dùng đến các dụng cụ. CALIxHOME cũng nhắm đến giúp mọi người tại Việt Nam thực hiện thay đổi hình thể ngay tại nhà trong thời gian này qua việc tặng gói video tập luyện cao cấp trong các buổi livestream.

Lịch phát sóng các buổi tập của CALI X HOME