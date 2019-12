'Chuyển viện trong tử cung' để cứu trẻ sinh non

Nội dung nhằm chia sẻ về những giải pháp cải tiến chất lượng, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh rất non.

Theo TS-BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Nhi sơ sinh và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, “Chuyển viện trong tử cung” là cụm từ giới chuyên môn các nước thường dùng để nói về chuyển các thai phụ có nguy cơ sinh non đến các bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non, là giải pháp cải tiến chất lượng, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh rất non.

Tại Mỹ, Úc, các nước Bắc Âu hiện nay, 95% các bà mẹ thai kỳ có nguy cơ sinh non dưới 32 tuần tuổi thai, cân nặng dưới 1.500 gr đều được chuyển đến sinh tại các bệnh viện có khoa hồi sức sơ sinh. Tại Việt nam, đa số các bà mẹ có nguy cơ sinh non vẫn chưa nắm rõ vấn đề này.

Tại buổi tọa đàm, TS-BS Cam Ngọc Phượng chia sẻ: “Trẻ sinh rất non và cực non là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất, với tỷ lệ tử vong cao do các cơ quan của cơ thể trẻ chưa trưởng thành. Trẻ sinh rất non nếu sinh tại các bệnh viện không có trung tâm hồi sức sơ sinh và giữ điều trị tiếp sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn so với trẻ sinh tại bệnh viện có khoa hồi sức sơ sinh. Nếu bà mẹ chuyển dạ sinh non tại cơ sở không có khả năng điều trị trẻ sinh non, sau sinh phải chuyển viện cho trẻ”.

Tại buổi tọa đàm, bệnh viện này cũng chia sẻ về việc vừa cứu sống một bé sinh non nặng chỉ 800gr (con của chị D.T.D.L).

The bác sĩ Lê Văn Đức, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, con chị L., vào viện trong tình trạng vỡ ối và sốt khi thai được 25 tuần 5 ngày; sau sinh bé bị tím tái, không thở được. Nhờ hồi sức tại phòng sinh bóp bóng qua mặt nạ, đặt nội khí quản, thở máy rung tần số cao, đặt catheter tĩnh mạch rốn, truyền dịch; cai máy thở không xâm lấn, nuôi ăn tối thiểu với sữa mẹ sớm..., đã cứu được bé, bé đang phát triển ổn định.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm có 15 triệu trẻ sinh non. Đa phần các ca sinh non không rõ nguyên nhân, bên cạnh có một số yếu tố nguy cơ đi kèm: bà mẹ mang thai khi dưới 16 tuổi hay trên 35 tuổi; bà mẹ làm công việc phải đứng lâu; bà mẹ có các bệnh lý (dị dạng tử cung, cổ tử cung ngắn…); thai chậm tăng trưởng trong tử cung; thai thụ tinh ống nghiệm (IVF) đa thai như sinh đôi, sinh ba.

Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ như hạ thân nhiệt, hạ đường huyết và nhiễm trùng..., cần được chăm sóc đặc biệt.