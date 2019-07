Công an đề nghị các bệnh viện phối hợp tìm nghi phạm bị truy nã

Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Nam thụ lý vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 12.1.2018 tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, H.Mỏ Cày Nam. Quá trình điều tra, nghi phạm Phùng Văn Tuấn đã bỏ trốn

Do Tuấn mắc nhiều bệnh (viêm tuyến tụy, dạ dày, tim mạch...) nên thường xuyên nhập viện . Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Nam đề nghị các cơ sở y tế các tỉnh thành: TP.HCM, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai lưu ý và thông báo cho cơ quan CSĐT nếu phát hiện nghi phạm đến điều trị, khám chữa bệnh.