Covid-19 không lây qua đường máu

Ngày 12.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và cán bộ, công nhân viên của Bộ Y tế đã tham gia hiến máu tình nguyện , phục vụ điều trị.

Theo TS-BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , nhiều đơn vị có kế hoạch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đều đã thông báo hoãn và khả năng sẽ còn tiếp tục hoãn.

Từ ngày 7.3 đến nay có 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu trong tháng 3 bị hoãn. Với thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”, Viện duy trì đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A: An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu, An toàn cho nhân viên y tế”.

Hiện tại các tài liệu liên quan đến dịch bệnh do virus Corona gây ra như SARS, MERS hay Covid-19 đều chưa cho thấy bằng chứng về việc các virus đường hô hấp này có khả năng lây truyền qua đường máu. Bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch, Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh cần máu.