Cứu sống anh thợ hàn bị điện giật ngưng tim

Ngày 8.7, bác sĩ Tô Thanh Thúy, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện (BV) đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, cho biết BV vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị điện giật ngưng tim.

Trước đó, ngày 7.11, trong lúc đang hàn sắt, anh N.P.Đ (31 tuổi) bị điện giật bất tỉnh và té đập đầu xuống nền xi măng.

Anh Đ. được đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải lúc 14 giờ ngày 7.11 trong tình trạng ngưng tim, thở yếu, da tái nhợt và bị bỏng trên tay.

Tại BV, ê kíp trực tại Khoa Hồi sức cấp đã huy động lực lượng bác sĩ cấp cứu nội viện và tiến hành đặt nội khí quản, ấn tim ngoài lồng ngực, sốc điện... Sau khoảng 5 phút thì tim anh Đ. đập trở lại, qua cơn nguy kịch.

Anh Đ. nói: “Trong cái rủi có cái may”, do nơi xảy ra tai nạn cũng gần với bệnh viện nếu không chắc tôi không qua khỏi. Rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã hết lòng để cấp cứu cho tôi".

Hiện tại tuy qua cơn nguy kịch nhưng bị điện giật khiến anh Đ. té đạp đầu xuống nền xi măng nên hộp sọ có vết nứt nhẹ cần được theo dõi thêm.

"Những trường hợp bị điện giật nặng, đầu tiên nạn nhân bị rung thất; sau đó tim ngừng hoạt động và chết trong tình trạng bị thiếu ô xy não, hoặc cũng có thể chết do điện giật trên cao té ngã gây chấn thương nặng", bác sĩ Thúy nói.

Bác sĩ Thúy chia sẻ: "Do BV có mô hình cấp cứu nội viện (Code blue team) nên thời gian qua tại BV giảm đáng kể tỷ lệ tử vong những trường hợp ngưng tim, ngưng thở trong cấp cứu. Mô hình này mang lại an toàn, nhanh chóng, hiệu quả trong cấp cứu và chăm sóc điều trị, tạo sự an tâm, tin tưởng cho người bệnh, thân nhân khi đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện".