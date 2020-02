Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim khi đang uống cà phê

Chiều 8.2, bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ , cho biết Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa can thiệp cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim trong thời gian rất ngắn 10 phút. Bệnh nhân T.V.D (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có bệnh lý đái tháo đường 15 năm, tăng huyết áp điều trị liên tục.

Theo lời kể của bà T.K.N, em gái của bệnh nhân, trước đó, ông D. đang ngồi uống cà phê buổi tối ở quán nước thì đột nhiên lên cơn đau ngực trái dữ dội, kéo dài trên 10 phút kèm vã mồ hôi. Ngay sau đó ông D. được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ rồi được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ.

Lúc vào viện bệnh nhân đau ngực trái nhiều, vã mồ hôi, khó thở, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước rộng giờ thứ 2 và có chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu. Ngay sau đó, ông D. được chuyển thẳng đến phòng can thiệp. Tuy nhiên, trong lúc chuyển đến phòng can thiệp bệnh nhân đột ngột co gồng người, tím tái, ngưng tim.

Rất may, các bác sĩ đã kịp thời vừa tiến hành xoa bóp tim, sốc điện, hô hấp hỗ trợ, sau 10 phút cấp cứu bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Sau đó, bệnh nhân được hồi sức kết hợp sử dụng thuốc chống loạn nhịp và nhanh chóng chuyển đến phòng can thiệp.

Ê kíp can thiệp do thạc sĩ - bác sĩ (BS) Trần Văn Triệu (thủ thuật viên chính), BS Huỳnh Minh Thông, Khoa Tim mạch can thiệp đã tiến hành chụp và can thiệp mạch vành cho bệnh nhân.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành nhánh liên thất trước đoạn 1 bị tắc và có huyết khối, hẹp 30% đoạn 3. Các bác sĩ đã tiến hành sử dụng bóng nong nhánh liên thất trước, can thiệp thành công san thương nhánh liên thất trước đoạn 1-2 bằng stent phủ thuốc.

Thời gian hoàn tất quá trình đặt stent là 10 phút. Đến sáng 8.2, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, hết đau ngực và sinh hoạt gần như bình thường.

Theo BS Phong, nhồi máu cơ tim cấp tính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước phát triển . Có đến 50% các trường hợp tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Những năm gần đây ở Việt Nam, số ca nhồi máu cơ tim cấp có xu hướng tăng để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

“Đặc biệt, những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trước rộng là bệnh rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao trong những giờ đầu vì biến chứng loạn nhịp, suy bơm. Tử vong của nhồi máu cơ tim xảy ra với tỷ lệ cao nhất chính là vào giờ đầu tiên. Bởi vậy, việc chạy đua với thời gian là yếu tố sống còn quyết định sinh mạng của bệnh nhân”.

BS Phong nói và khuyến cáo, khi phát hiện những dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp như đau ngực trái kéo dài, vã mồ hôi… cần đến bệnh viện sớm nhất có thể để xử trí kịp thời. Các phương pháp tim mạch can thiệp có thể giúp mở thông lại động mạch vành giúp lập lại dòng máu và cứu sống bệnh nhân.

“Khi tiếp nhận bệnh nhân nhồi máu cơ tim, việc tiến hành các phương pháp can thiệp càng nhanh càng mang lại cơ hội sống nhiều hơn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, phương pháp này hiệu quả nhất nếu thực hiện trong giờ đầu tiên sau khi có nhồi máu hoặc ít hơn 6 tiếng sau nhồi máu. Chậm trễ hơn mỗi giờ sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh”, BS Phong nói.