Cứu sống bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở

Sáng 21.5, bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ (BS) bệnh viện vừa cứu sống kỳ diệu ca vỡ phình mạch máu não nguy kịch, bệnh nhân đã ngưng tim ngoài bệnh viện.

Trước đó, ông T.T.L (42 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bất ngờ cảm thấy đau đầu, mệt mỏi nên đến khám tại Bệnh viện Huyện Phong Điền. Trong lúc các BS đang thăm khám, bệnh nhân đột ngột tím tái, ngưng tim, ngưng thở nên được cấp cứu hồi sức tim phổi và chuyển đến ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong quá trình chuyển viện, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim, ngưng thở lần 2.

Vào đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tình trạng bệnh nhân lúc này rất nặng, nguy cơ tử vong cao, hôn mê sâu, thở ngáp, tím tái toàn thân, phản xạ đồng tử yếu, huyết áp cao 240/160 mmHg. Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí đặt ống thở và thở máy. Kết quả CT-Scan sọ não sau đó cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết khoang dưới nhện.

Kết quả chụp mạch máu não số hóa xóa nền DSA cho thấy, nguyên nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch đốt sống bên phải. Ngay sau đó, ê kíp can thiệp nội mạch do BS Trịnh Thành Tín, BS.CK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh, đã tiến hành can thiệp sử dụng 3 coil làm bít túi phình động mạch đốt sống cho bệnh nhân.

Sau gần 2 giờ can thiệp, các BS đã làm bít hoàn toàn túi phình mạch não và tái thông dòng máu trở lại bình thường. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục hồi sức nội khoa sau can thiệp.

“Quá trình hồi sức sau đó diễn ra cũng rất khó khăn do bệnh nhân L. bị viêm phổi nặng bởi hít sặc thức ăn trong quá trình hôn mê ban đầu. Bệnh nhân liên tục bị sốt cao 39 - 40 độ C, kích thích, vật vã. May mắn là sau những nỗ lực hết sức của các BS, cuối cùng tình trạng bệnh nhân cũng cải thiện dần. Kết quả CT Scan sọ não cho thấy, bệnh nhân dần hết hiện tượng chảy máu não, hấp thu tốt lượng máu đã xuất huyết”, BS Phong nói.

Theo BS Phong, đến sáng ngày 20.5, bệnh nhân đã thực sự hồi phục kỳ diệu khi đã ngưng thở máy, rút ống thở, tri giác cải thiện rõ, bệnh nhân tỉnh, hết sốt.

Hình ảnh chụp sọ não của bệnh nhân L. sau khi được can thiệp Ảnh: Đình Tuyển

Theo tiến sĩ - BS (TS.BS) Hà Tấn Đức, Trưởng Đơn vị can thiệp đột quỵ, túi phình động mạch đốt sống là một bệnh lý hiếm gặp. Bệnh phình động mạch não có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, riêng nguy cơ vỡ phình mạch thường gặp nhất ở người già từ 55 đến 65 tuổi trở lên.

Vỡ phình động mạch não là một cấp cứu nội khoa bắt buộc phải điều trị can thiệp bằng cách này hay cách khác. Mục đích của can thiệp là loại bỏ phình mạch ngăn chặn chảy máu tái phát do vỡ lại. Phương pháp can thiệp cần được tiến hành khẩn trương càng sớm càng tốt để ngăn chặn nguy cơ vỡ tái phát, tạo điều kiện cho việc điều trị tích cực để giảm thiểu các biến chứng khác hạn chế tử vong và di chứng do vỡ phình mạch. Thả coil vào túi phình là phương pháp lựa chọn hàng đầu thay thế cho phẫu thuật.

“Ngoài yếu tố tuổi tác, những người thường xuyên hút thuốc lá; cao huyết áp; uống nhiều rượu, bia; lạm dụng thuốc; phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh có mức estrogen thấp; tiền sử gia đình bị phình mạch não; người bị chấn thương, tổn thương mạch máu… là nhóm có nguy cơ bị phình mạch máu não, được khuyến cáo cần khám tầm soát bệnh lý nguy hiểm này”, BS Đức nói.