Cứu sống bệnh nhân suy tim rất nặng bị viêm ruột thừa cấp

Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân đột nhiên đau bụng vùng hố chậu phải nên được gia đình đưa đên bệnh viện địa phương cấp cứu. Thăm khám bệnh nhân có tình trạng suy tim nặng phải ngồi để thở, phù 2 chân.

Do tình trạng của bệnh nhân phức tạp, đe doạ tính mạng nên bệnh nhân đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho thấy bệnh nhân có tình trạng rối loạn đông máu nặng (do dùng thuốc kháng đông), thất trái tim giãn rất to, chức năng co bóp kém; chẩn đoán áp xe ruột thừa, hở van 2 lá mức độ rất nặng 4/4, hở van 3 lá 3/4, tăng áp động mạch phổi nặng, suy tim độ 3, rung nhĩ, rối loạn đông máu. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tình trạng của suy tim của bệnh nhân khiến việc vô cảm (gây mê - PV) gặp nhiều khó khăn với nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân đã phải điều trị nội khoa tích cực tình trạng suy tim, đồng thời điều chỉnh rối loạn đông máu trước khi tiến hành ca phẫu thuật cắt ruột thừa.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 40 phút, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị khối áp xe ruột thừa kích thước 6x10cm và được xử lý triệt để tổn thương. Hiện tại, sau mổ, bệnh nhân đã ổn định, không sốt, hết đau bụng, tình trạng suy tim đã cải thiện.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, để phẫu thuật những ca bệnh khó như trên, vai trò của gây mê là hết sức quan trọng. Bản thân các thuốc sử dụng trong gây mê đều có thể gây ra ức chế co bóp cơ tim và ảnh hưởng lên huyết động. Các tác dụng phụ này càng trở nên nghiêm trọng hơn ở những bệnh nhân suy tim.

Vì thế, việc phẫu thuật ở bệnh nhân suy tim nặng luôn phải hết sức thận trọng trên cơ sở khám, đánh giá toàn diện người bệnh, phối hợp với bác sĩ tim mạch để ổn định nhanh nhất tình trạng suy tim. Trong đó, hai yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ khi gây mê bệnh nhân suy tim nặng là: hạn chế sử dụng thuốc mê gây ức chế cơ tim và gây giãn mạch. Ngoài ra, cần kiểm soát tốt lượng dịch truyền trong mổ vì dễ nguy cơ gây phù phổi cấp.