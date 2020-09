Cứu sống chàng trai bị điện giật ngưng tim, ngưng thở bằng 'ngủ đông'

Bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Đồng (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Đà Nẵng) cho biết bệnh nhân N.Đ.T.H (19 tuổi, ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, có nguy cơ tổn thương não, đã được cứu sống thần kỳ bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Theo BS Đồng, BN được chuyển từ BV Đa khoa Vĩnh Đức đến Khoa Cấp cứu (BV Đà Nẵng) trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở, rơi vào tình trang hôn mê sâu, nên có nguy cơ tổn thương não... BS Đồng cho biết trong những trường hợp như thế này, BN sẽ đối diện với nguy cơ cao tổn thương vĩnh viễn não bộ, di chứng tổn thương não sẽ gây sa sút trí tuệ, hôn mê nằm tại chỗ, sống thực vật.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, các BS đã đi đến quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ các tổn thương não cho bệnh nhân trong khi thực hiện song song các biện pháp hồi sức.

Theo đó, BN được tiến hành hạ thân nhiệt xuống còn 33 độ C và đi vào trạng thái “ngủ đông” trong vòng 24 giờ liên tục, với sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại, kiểm soát gắt gao. Sau đó, BN sẽ được nâng dần nhiệt độ lên 0,15 độ C sau mỗi giờ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường. Qua 3 ngày kiểm soát nhiệt độ, bệnh nhân dần mở mắt, chớp mắt và cử động được.

“Chúng tôi đã chiến đấu cùng em, cả khi những dấu hiệu ban đầu thực sự không khả quan. Nhưng cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện. Vui mừng vì sự trở lại của em, của Bệnh viện Đà Nẵng”, BS Đồng chia sẻ niềm vui khi BN trẻ tuổi được cứu sống ngoạn mục, cùng thời điểm BV Đà Nẵng chính thức hoạt động trở lại sau thời gian kiểm soát, khống chế dịch Covid-19

Trước đó, vào chiều 8.9, BN H. khi đang may quần áo tại một xưởng may ở Điện Bàn (Quảng Nam) đã bất ngờ bị điện giật, gục xuống bàn may ngưng tim, ngưng thở. Ngay sau đó, bệnh nhân được các đồng nghiệp cấp cứu tim phổi và đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam), được sơ cứu ép tim và chuyển cấp cứu ra BV Đà Nẵng.