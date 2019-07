Cứu sống một công nhân bị tai nạn đứt lìa 2 bàn tay

Nạn nhân là ông Lê Thành Bảy (49 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã An Nhơn, H.Châu Thành, Đồng Tháp), nhập viện lúc 9 giờ ngày 3.7 trong tình trạng choáng nặng, 2 bàn tay đứt lìa và dập nát 1/3 cơ cẳng tay hai bên do bị cuốn vào máy sấy gạo trong lúc đang làm việc tại một công ty lương thực ở TP.Sa Đéc.