Đà Nẵng xuất hiện ca đầu tiên tử vong do biến chứng sốt xuất huyết

Bệnh nhân là L.N.M.Th (28 tuổi, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã tử vong sau hơn 1 tuần cấp cứu và truyền máu tích cực.

TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận một tuần trước, bệnh nhân Th. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hải Châu (Đà Nẵng) vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tổn thương gan tối cấp, suy đa tạng do sốt xuất huyết.

“Sốt xuất huyết dengue gây biến chứng rất nhanh. Khi bệnh nhân vào viện đã ở trong tình trạng nguy kịch, suy gan, suy tim, đến phổi và suy đa tạng phải hồi sức tích cực bằng rất nhiều phương pháp y tế kỹ thuật cao”, bác sĩ Nhân cho biết.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), bệnh nhân đã được hồi sức bằng màng tim phổi nhân tạo và siêu lọc máu liên tục suốt 1 tuần liền nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Trước đó, rất nhiều trang cá nhân trên các trang mạng xã hội facebook, zalo… đã chia sẻ thông tin của M.Th, với mục đích huy động nguồn máu để lọc tiểu cầu phục vụ hồi sức tích cực cho Th. Đã có rất nhiều thành viên các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng được huy động đến Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ nguồn máu kịp thời cho Th.

Theo bạn N.Quỳnh (Đà Nẵng) thì M.Th là một hướng đạo sinh dễ thương, năng động, nhiệt tình và hết lòng vì mọi người nên rất được mọi người yêu quý. Ngay khi biết M.Th rơi vào tình trạng nguy kịch, suy đa tạng do biến chứng của sốt xuất huyết thì đã có rất nhiều người tích cực chia sẻ nguồn máu để cứu em, và cầu chúc mọi điều tốt lành cho em… “Chúng ta đã làm hết sức. Nhưng em đã chọn để đến một nơi đẹp đẽ hơn, an lành hơn để đến. Mong em an nghỉ”, P.Linh (Đà Nẵng) chia sẻ những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết đang kiểm tra lại thông tin bệnh án; nếu đúng là bệnh nhân tử vong do biến chứng của sốt xuất huyết dengue thì đây là ca đầu tiên tại Đà Nẵng tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019.