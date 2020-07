Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học

So với cùng kỳ năm 2019, tăng 11 vụ (29,7%) ngộ độc thực phẩm, số người mắc tăng 18 người và tử vong tăng 17 người.

Ngộ độc do thực phẩm ô nhiễm vi sinh

Quan phân tích nguyên nhân của 1.604 vụ ngộ độc được ghi nhận từ năm 2010 đến 2020, nguyên nhân chủ yếu do vi sinh vật (38,7%), độc tố tự nhiên (28,4%), hóa chất (4,2%)… Các ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong khu chế xuất, khu công nghiệp xảy ra nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, tiếp đến là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (đặc biệt là giai đoạn 2015 - 2019).

Thời tiết nóng nực như hiện nay, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng gia tăng do thực phẩm nhanh bị ôi thiu. Qua kiểm tra giám sát của Cục An toàn thực phẩm, khoảng 70% số vụ ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể là do sử dụng suất ăn từ nơi khác vận chuyển đến, không được bảo quản tốt.

Trang bị kiến thức về ATTP

Sở Y tế tỉnh Yên Bái (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) phối hợp với Sở Giáo dục tổ chức tập huấn về y tế trường học và đảm bảo an toàn vệ thực phẩm bếp ăn trường học.

lớp tập có sự tham dự của 220 học viên là các cán bộ phục trách công tác Y tế phòng giáo dục đào tạo tại các huyện, thị xã, hiệu trưởng, nhân viên y tế trường học của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và một số đơn vị trực thuộc Sở giáo dục, với mục đích trang bị các kiến thức về các điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Học viên tham dự được cập nhật, về các điều kiện về bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, cách xử trí khi có ngộ độc tập thể xảy ra, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm, triển khai các văn bản quy định pháp luật về An toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể… ).

Theo Chi cục An toàn thực phẩm Yên Bái, hiện nay nhu cầu đối với bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn hiện là rất lớn, không ngừng gia tăng. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tuy đang được kiểm soát (số vụ, số mắc, số chết) do thức ăn bị ô nhiễm chủ yếu từ các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.

Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm từ nguyên liệu chế biến thức ăn, phụ gia chế biến thức ăn; nguồn nước sử dụng cho ăn uống; dụng cụ sơ chế, chế biến thức ăn, dụng cụ ăn uống; địa điểm, môi trường bị ô nhiễm bởi bụi bẩn,côn trùng. Do bảo quản và vận chuyển nguồn thực phẩm nguyên liệu cung cấp cho bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tập thể trường học đa dạng, khó kiểm soát an toàn thực phẩm triệt để nếu người tiếp nhận, chế biến thực phẩm cố tình gian dối hoặc không chấp hành đầy đủ các quy định về ATTP.