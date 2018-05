Đánh răng bằng bột than hoạt tính, nên không?

Tuy nhiên, các nha sĩ New Zealand khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi dùng sản phẩm làm trắng răng tự nhiên (bột than hoạt tính) đang rao bán trên thị trường, theo NZ Herald.

Các nha sĩ cho rằng những sản phẩm này có thể làm hư răng và thậm chí có thể gây nên ung thư cho người dùng, theo NZ Herald.

Bột than hoạt tính này được lấy từ những mảnh gáo dừa nhỏ mà đã được đun nóng cho đến khi chúng trở thành xốp. Bột này được sử dụng tại các khoa cấp cứu để điều trị cho những người bị ngộ độc trong nhiều thập kỷ qua.

Gần đây, nhiều trang web ở New Zealand bán bột than hoạt tính và quảng cáo nó “là một thần dược làm sạch, đánh bóng và làm trắng răng tự nhiên. Đặc biệt, nó hỗ trợ giúp loại bỏ được chất độc và hơi thở không còn hôi nữa”.

Tuy nhiên, nha sĩ Clarence Tam (ở Auckland, NZ), cảnh báo những lời quảng cáo này không đáng tin. Nguy cơ ảnh hưởng đến răng và sức khỏe của người tiêu dùng cao hơn lợi ích chúng mang đến. Chất bột này gây mài mòn răng và có thể ảnh hưởng đến men răng không thể nào chữa trị được. Than bột tính cũng có thể làm đen nướu răng, theo NZ Herald.

Giáo sư Damien Walmsley của Hội Nha khoa Anh cũng cảnh báo trên The Guardian về nguy cơ phá hủy men răng do bột than hoạt tính này gây ra.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cũng cảnh bảo khả năng cao về việc hít thở một lượng lớn bột than hoạt tính có thể gây nên ung thư.