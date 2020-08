Điều gì xảy ra khi bạn ăn trái cây?

Về cơ bản nó là kẹo của thiên nhiên - cung cấp loại bánh hoàn hảo cho ngũ cốc ăn sáng của bạn, một món ăn nhẹ tiện lợi khi bạn đang chạy bộ và một món tráng miệng lành mạnh và ngon miệng, theo Eat This, Not That!

Người ta thường nói “Ăn một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ”, chắc chắn là có lý do. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng chìa khóa để gặt hái những lợi ích mà không có bất kỳ tác động tiêu cực nào là tuân theo câu thần chú “mọi thứ đều có chừng mực”.

Brooke Glazer, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng của RSP Nutrition, cho biết: “Trong ngắn hạn, khi chúng ta ăn trái cây , chúng ta sẽ nạp ngay chất xơ, vitamin, khoáng chất, nước, chất điện giải, chất phytochemical và chất chống ô xy hóa. Về lâu dài, ăn đủ trái cây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, huyết áp cao và cholesterol cao. Ăn trái cây cũng liên quan đến việc kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì".

Nhưng đó không phải là tất cả những gì từ việc ăn trái cây đối với cơ thể của bạn. Đây là những gì bạn cần biết, theo Eat This, Not That!

1. Lượng đường trong máu sẽ tăng lên Theo chuyên gia dinh dưỡng Paul Claybrook, trái cây có thể làm tăng mức insulin của bạn bởi vì khi bạn tiêu hóa carbohydrate trong nó, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Chuyên gia Claybrook nói: “Đừng lo lắng, đây không phải là điều xấu. Hầu hết các loại trái cây đều có ít nhất một chỉ số đường huyết vừa phải, điều này cuối cùng có nghĩa là lượng đường trong máu tăng dần, sau đó là giảm ổn định - theo cách mà nó phải như vậy". Điều này là do đường tìm thấy trong trái cây không giống như bạn tìm thấy trong bánh rán hoặc nước ngọt, được hấp thụ gần như ngay lập tức. Chuyên gia Claybrook giải thích rằng các chuỗi đường trong trái cây phải được hệ thống tiêu hóa của bạn phá vỡ trước khi chúng có thể đi vào máu của bạn, điều này cần một thời gian, do đó ngăn ngừa sự tăng đột biến. Tuy nhiên, đó là giả sử bạn ăn một lượng trái cây vừa phải. Lượng trái cây lý tưởng để tiêu thụ phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và mức độ hoạt động thể chất của bạn - nhưng chuyên gia Glazer khuyên bạn nên ăn khoảng 2-3 phần trái cây mỗi ngày. Chuyên gia Claybrook cho rằng nếu bạn lạm dụng trái cây trong một lần ăn, điều đó có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng quá mức, theo Eat This, Not That!

2. Có thể bị đầy hơi tạm thời

Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy hơi chướng bụng ngay sau khi ăn trái cây. Mặc dù đây là một trong những tác dụng phụ khó chịu hơn nhưng các chuyên gia cho rằng nó khá phổ biến.

Người sáng lập Vive Nutrition, tiến sĩ Andres Ayesta lưu ý rằng bạn có nhiều khả năng bị đầy hơi và khó tiêu khi ăn quá nhiều trái cây. Đó là lý do tại sao ông nhấn mạnh rằng điều độ là chìa khóa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy chướng bụng nhẹ ngay cả sau khi ăn khẩu phần bình thường.

3. Nhận được một lượng lớn chất chống ô xy hóa

Bạn có thể đã nghe nói về chất chống ô xy hóa - những chất này từ lâu đã được ca ngợi vì lợi ích chống ung thư, chống lão hóa. Nhiều loại trái cây được cho đầy chất chống ô xy hóa. Đặc biệt, tiến sĩ Ayesta cho biết trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin c, xoài chứa nhiều beta carotene, dưa hấu chứa nhiều lycopene, quả mọng và táo có rất nhiều chất chống oxy hóa quan trọng khác.

Tiến sĩ Glazer giải thích: Chất chống ô xy hóa hoạt động như những chất nhặt rác trong cơ thể để dọn dẹp các gốc tự do. Các gốc tự do (là các phân tử) gây ra thiệt hại và dẫn đến sự phát triển của bệnh tật và lão hóa tiến triển. Vì vậy, ăn các loại trái cây nhiều màu sắc, giàu chất chống ô xy hóa giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và trẻ trung, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Claybrook cho biết thêm rằng chất chống ô xy hóa cũng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn cũng như giảm viêm.

Vì mỗi loại chất chống ô xy hóa có những lợi ích sức khỏe khác nhau, ông Glazer khuyên bạn nên thay đổi loại trái cây bạn đang ăn hằng ngày.

4. Có thể cảm thấy no

Mặc dù trái cây chỉ thực sự có một lượng nhỏ protein, nhưng nó vẫn có thể gây cảm giác no một cách đáng ngạc nhiên. Theo các chuyên gia, điều này là do nó chứa nhiều nước và chất xơ.

5. Bạn sẽ được ngậm nước

Bạn có biết rằng một quả táo có 85% là nước? Hay dâu tây được tạo thành từ khoảng 92% là nước? Vì trái cây giàu hàm lượng nước nên chúng chắc chắn có thể hỗ trợ quá trình hydrat hóa - đặc biệt là các loại như dưa và dứa, theo tiến sĩ Ayesta.

Chuyên gia Claybrook nói: Trong khi bạn thường ăn trái cây, bạn thực sự đang nhận được nhiều nước hơn bất cứ thứ gì khác. Điều đó làm cho trái cây trở thành một món ăn nhẹ lý tưởng sau khi tập luyện hoặc món ăn nhanh chóng trong ngày hè oi ả, theo Eat This, Not That!

6. Giúp cơ thể thực hiện các chức năng cơ bản

Cơ thể của bạn dựa vào một số vitamin và khoáng chất nhất định để hoạt động bình thường - và may mắn thay, trái cây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết.

Tiến sĩ Ayesta giải thích: Trái cây cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ cơ thể trong hàng trăm quá trình trao đổi chất. Ví dụ, kali trong chuối hỗ trợ tín hiệu thần kinh, co cơ và cân bằng chất lỏng.

Tóm lại, ăn trái cây giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.