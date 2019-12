Điều tra cơ sở thẩm mỹ 'chui' có súng, thuốc gây nghiện

Theo báo cáo, ngày 27.11, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM , Phòng Y tế Q.Bình Thạnh và UBND, Công an P.22 (Q.Bình Thạnh), Ban Quản lý chung cư Vinhomes Central Park tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng P7-30-10, P7-34-15 khu chung cư Vinhomes Central Park do bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm chủ.