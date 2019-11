Đột phá trong dự phòng và điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tại Việt Nam

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TTHKTM) được xem như “kẻ sát nhân thầm lặng” bởi 80% trường hợp không có triệu chứng rõ rệt, có thể xảy ra với bất độ tuổi nào, thường ở các bệnh nhân nằm viện, phẫu thuật, đa chấn thương,… có tình trạng hạn chế vận động.

Năm 2019 đánh dấu nhiều bước đột phá của ngành y tế Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức, tăng tỷ lệ đánh giá nguy cơ và chủ động dự phòng TTHKTM. Trong đó, Sanofi là đối tác đồng hành với nhiều tổ chức, bệnh viện tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc điều trị và phòng ngừa TTHKTM. Điển hình là chuỗi hội thảo khoa học và đào tạo kinh nghiệm dự phòng TTHKTM đã được Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam phối hợp với tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trung tuần tháng 10.2019, Sanofi đã tài trợ cho một số chuyên gia y tế hàng đầu tại Việt Nam tham dự hội nghị TTHKTM với chủ đề: “Vùng an toàn trong TTHKTM - VTE SAFETY ZONE: Cải thiện quản lý huyết khối: Kinh nghiệm từ thế giới thực” tại Dubai.

Gần đây , ứng dụng KNOW VTE do Hội Tim mạch học Việt Nam do Công ty Sanofi tài trợ vừa được ra mắt giúp đơn giản hóa và thuận tiện cho cán bộ y tế trong việc đánh giá và dự phòng TTHKTM.