Đưa giác mạc hiến tặng từ Mỹ về Huế ghép cho 5 bệnh nhân

Ngày 3.6, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, cho biết các y bác sĩ tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) được sự hỗ trợ của bác sĩ Kondrot và sự tài trợ Hội nhãn khoa Hawaii (Haiwaiian Eye Foundation) và Tổ chức SEE (SEE International) đã thực hiện ghép giác mạc cho 5 bệnh nhân tại Thừa Thiên-Huế.

Điều đặc biệt là 5 giác mạc được ghép cho bệnh nhân được hiến tặng từ Mỹ đưa về Việt Nam để ghép cho bệnh nhân.

Ảnh: Thanh Xuân Các y bác sĩ cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép giác mạc cho bệnh nhân

Trưa 2.6.2019, tại sân bay Đà Nẵng, một món quà đặc biệt từ bác sĩ Edward Charles Kondrot, một bác sĩ nhãn khoa thuộc thành viên Hội nhãn khoa Hawaii và tổ chức See International (Mỹ), gồm 10 chiếc giác mạc của những người Mỹ đã qua đời cuối tháng 5 vừa qua đã được trao cho Bệnh viện Trung ương Huế (5 chiếc) và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (5 chiếc).

Bác sĩ Kondrot và vợ là bà Ly Kondrot thường đi làm thiện nguyện khắp nơi trên thế giới. Ông bà thường tới các quốc gia nghèo để thực hiện các chương trình mổ mắt, ghép giác mạc miễn phí cho các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em.

Bác sĩ Kondrot cho biết, mỗi lần thực hiện các chương trình thiện nguyện, ông sẽ thông báo trước với Ngân hàng Mắt tại Mỹ. Ngân hàng Mắt tiếp nhận đề xuất của bác sĩ và sẽ gửi các giác mạc bao gồm đầy đủ hồ sơ tới nhà ông trước chuyến bay, thông thường họ sẽ gửi cho ông từ 2 -3 giác mạc để đem đi ghép.

Tuy nhiên, lần này ông rất ngạc nhiên khi Ngân hàng Mắt gửi tới cho ông những 10 giác mạc - đây là số giác mạc lớn nhất mà bác sĩ từng nhận được khi đi tới các quốc gia. Ngân hàng Mắt nói với ông rằng “Việt Nam rất thiếu giác mạc nên chúng tôi dành 10 chiếc cho chương trình này”.

Trước đó, từ ngày 16.5-18.5.2019, Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) đã khám mắt miễn phí cho 500 người và đã chọn được 5 bệnh nhân phù hợp để ghép giác mạc.

Năm bệnh nhân được ghép giác mạc gồm: 1. Bệnh nhân nam 42 tuổi (P.Phú Bình, TP.Huế). Sau khi mắt phải bị bỏng vì nhiệt cách đây 2 năm, bệnh nhân có sẹo trắng ở giác mạc, thị lực giảm còn dưới 1/10.

2. Bệnh nhân nam 34 tuổi (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Sau khi bị viêm giác mạc do Herpes cách đây hơn 6 năm, bệnh nhân đã điều trị nội khoa tuy nhiên để lại sẹo trắng ở giác mạc, dính mống mắt ở mặt sau giác mạc, thị lực giảm còn dưới 1/10.

3. Bệnh nhân nam 42 tuổi (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Bệnh nhân có 2 mắt bị mờ dần cách đây 20 năm không rõ nguyên nhân, sau đó đi khám và phát hiện loạn dưỡng giác mạc cả 2 mắt, thị lực 2 mắt hiện tại dưới 1/10.

4. Bệnh nhân nam 52 tuổi (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Bệnh nhân có mắt phải bị viêm giác mạc cách 3 năm, điều trị nội khoa đã ổn định, tuy nhiên để lại sẹo trắng ở giác mạc, thị lực mắt phải hiện tại dưới 1/10.

5. Bệnh nhân nam 54 tuổi (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Mắt trái của bệnh nhân sau khi điều trị viêm giác mạc thì có sẹo trắng ở giác mạc, thị lực mắt trái hiện tại chỉ nhận biết được sáng tối.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Phẫu thuật ghép giác mạc là kỹ thuật cao trong các phương pháp điều trị bệnh lý về mắt mang lại hy vọng cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về giác mạc. Hiện nay, nhu cầu ghép giác mạc của bệnh nhân trong nước rất lớn, tuy nhiên nguồn giác mạc hiến tặng lại quá hiếm. Mặt khác, mỗi ca ghép giác mạc có chi phí cao lên đến vài trăm triệu đồng, với những gia đình có thu nhập thấp, người bệnh rất khó tìm lại được ánh sáng. Vì vậy, Bệnh viện sẽ cố gắng kết hợp với các tổ chức từ thiện để có thể hỗ trợ tối đa cho nhiều bệnh nhân phải ghép giác mạc".

Được biết, các bệnh nhân ghép giác mạc sẽ được hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật.