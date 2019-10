Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm

Để cung cấp thông tin kịp thời đến bạn đọc những kiến thức cơ bản về sử dụng thức ăn an toàn bảo vệ sức khỏe; tránh sai lầm trong lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và Báo Thanh Niên mở chuyên mục An toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Chuyên mục sẽ cung cấp kiến thức an toàn thực phẩm trong đời sống, thông tin kịp thời các sự cố về thực phẩm và các khuyến cáo về sản phẩm vi phạm; công bố kết quả thanh, kiểm tra cũng để đông đảo bản đọc và người dân nhận biết các cơ sở, sản phẩm vi phạm.

Tại chuyên mục này, các chuyên gia của Cục An toàn thực phẩm cũng sẽ cập nhật, thông tin đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực thực phẩm về các quy định, văn bản quy phạm pháp luật thực hiện an toàn thực phẩm cũng như sự hỗ trợ các từ cơ quan quản lý đối với các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện, triển khai các quy định về An toàn thực phẩm như: bếp ăn tập thể, kiểm nghiệm, quảng cáo.

0911811556, email: Theo Cục An toàn thực phẩm, bạn đọc và đông đảo người dân có thể phản ánh các thông tin vi phạm về an toàn thực phẩm qua đường dây nóng:, email: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn

Các thông tin sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời. Cùng với các kênh thông tin từ người dân, hệ thống giám sát về an toàn thực phẩm tại các tỉnh thành cũng kịp thời có các cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm đến cộng đồng.