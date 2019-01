Giám sát an toàn sau tiêm chủng ComBE Five

44,5% trẻ sốt cao sau tiêm

Trong thông báo sáng nay 4.1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến chiều 3.1, đã có gần hơn 90.000 trẻ tại 15 tỉnh, thành phố đã được tiêm vắc xin ComBE Five. Ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...), tại một số tỉnh, thành phố ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài. Các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, xử trí. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ phản ứng thông thường đối với các vắc xin chứa thành phần ho gà toàn tế bào, trong đó có vắc xin ComBE Five: trẻ sốt từ 38 - 39°C (chiếm tới 44,5%), phản ứng sưng 38,5%, nóng đỏ tại chỗ tiêm có thể tới 56,3%, đau (25,6%), các phản ứng khác như quấy khóc kéo dài là 3,5%.

Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các biện pháp đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin ComBE Five. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế bố trí nhân lực, phương tiện và thuốc..., phối hợp với các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tổ chức khám sàng lọc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng và triển khai tốt việc cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Tập trung chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc qui trình về tiêm chủng như: khám sàng lọc, tiêm đúng kĩ thuật, theo dõi trẻ sau tiêm 30 phút tại cơ sở tiêm chủng.

Nhận biết phản ứng bất thường

ẢNH - LIÊN CHÂU Trẻ cần được theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng trong 48 giờ Bộ Y tế cũng lưu ý nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng cần thực hiện tốt việc tư vấn, dặn dò các bà mẹ biết cách theo dõi trẻ sau tiêm tại nhà trong khoảng thời gian tối thiểu 48 giờ sau tiêm chủng, đặc biệt lưu ý trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe như: sốt cao trên 39 độ C, quấy khóc kéo dài, li bì, bỏ bú... phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời, trong những ngày trời rét cần giữ ấm cho trẻ để tránh cho trẻ bị viêm phổi và mắc các bệnh do thời tiết lạnh gây nên.

Các địa phương cũng cần tổ chức truyền thông cung cấp thông tin giúp các bà mẹ và gia đình có trẻ nhỏ hiểu được lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ, những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng, cách theo dõi trẻ và phối hợp tốt với cơ sở y tế đảm bảo tiêm chủng được an toàn, hiệu quả; Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng trên địa bàn để đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), Bộ Y tế đã đưa vào sử dụng trên toàn quốc vắc xin "5 trong 1" ComBE Five do Công ty Biological E. Ltd Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự vắc xin Quinvaxem (vắc xin Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngừng sản xuất trên toàn cầu). Vắc xin này giúp chủ động phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.

PGS -TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư - Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết tới đây sẽ bổ sung thêm một vắc xin “5 trong 1” mới do Ấn Độ sản xuất, được tiêm đồng thời cùng với vắc-xin ComBE Five ngừa 5 bệnh nói trên. Việc bổ sung thêm một vắc xin “5 trong 1” nhằm đảm bảo nguồn cung, trẻ không bị gián đoạn các mũi tiêm. Loại vắc xin mới này đang trong quá trình thẩm định trước khi đưa vào sử dụng chính thức.