Vậy, nhà quản lý ở đâu, trách nhiệm ra sao trong những vụ việc này? Làm sao để phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) đẹp mà an toàn? Theo các chuyên gia, PTTM vừa đẹp vừa an toàn, cần có: Bác sĩ chất lượng (có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa); bệnh viện an toàn (cơ sở trang thiết bị hiện đại); bệnh nhân an toàn (sức khỏe tốt, kiểm tra sức khỏe tốt); sản phẩm - vật liệu an toàn (đầy đủ giấy phép hợp pháp).

Để giải đáp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề PTTM đẹp mà an toàn, cũng như việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến vào lúc 14 giờ ngày 29.10.2019. Khách mời tham dự chương trình là: PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM; Bác sĩ Lưu Kính Phương, Trưởng khoa Gây mê - hồi sức, Bệnh viện Nhân dân 115; PGS-BS Đỗ Quang Hùng, Tổng Thư ký hội PTTM TP.HCM; TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW.

