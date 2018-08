Hen suyễn có liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở phụ nữ

Cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Trường Y Công cộng thuộc Đại học Toronto (Canada) bao gồm hơn 4.000 phụ nữ bản địa bị hen suyễn được theo dõi trong khoảng 14 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. Trong thời gian đó, 42% người trong số trên bị COPD

tin liên quan 4 triệu chứng do ăn quá mặn bạn chớ coi thường

Các nhà nghiên cứu đã xem xét những tác nhân rủi ro bị hen suyễn và hội chứng chồng lấp hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (ACOS). Họ nhận thấy những phụ nữ hút tương đương 1 gói thuốc mỗi ngày trong 5 năm dễ bị ACOS hơn so với những người hút ít hơn hoặc không bao giờ hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét những tác nhân rủi ro bị hen suyễn và hội chứng chồng lấp hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (ACOS). Họ nhận thấy những phụ nữ hút tương đương 1 gói thuốc mỗi ngày trong 5 năm dễ bị ACOS hơn so với những người hút ít hơn hoặc không bao giờ hút thuốc.

Tuy nhiên, 38% trong số những phụ nữ bị hen suyễn và ACOS chưa bao giờ hút thuốc.

COPD là bệnh xảy ra chủ yếu do hút thuốc và không thể phục hồi. Nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều quốc gia.

Ngoài hút thuốc, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận béo phì, việc sống ở vùng sâu vùng xa, trình độ học vấn thấp và tình trạng thất nghiệp cũng là những tác nhân rủi ro gây hen suyễn và ACOS.

“Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện một sự gia tăng ở mức báo động về ACOS ở phụ nữ trong những năm gần đây, và rằng tỷ lệ tử vong do ACOS cao hơn ở phụ nữ so với đàn ông. Chúng ta cần phải gấp rút nhận dạng và định lượng những tác nhân rủi ro có liên quan đến ACOS ở phụ nữ nhằm cải thiện sức khỏe và bảo vệ mạng sống cho họ”, tác giả nghiên cứu, giáo sư Teresa To nhận định.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Annals of the American Thoracic Society.