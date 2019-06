Hết thời ‘làm giá’ vắc xin dịch vụ

Sáng 6.6, Hệ thống tiêm chủng “5 sao” dành cho trẻ em và người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Hạ Long, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Trung tâm có tổng diện tích hơn 1.000 m2 gồm 30 phòng khám và tiêm, có thể phục vụ đến 1.500 khách/ngày.

Từ đầu năm 2019, tỉnh Quảng Ninh cũng như nhiều tỉnh thành khác vùng Đông Bắc VN nói riêng và cả nước nói chung thường xuyên xảy tình trạng khan hiếm nhiều loại vắc xin, đặc biệt là loại “5 trong 1”, “6 trong 1”, dẫn tới tình trạng tăng giá các loại vắc xin này, có nơi lên đến từ 3-5 triệu đồng/ liều vắc xin 6 trong 1. Nhiều gia đình phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm từng liều vắc xin, thậm chí chấp nhận giá cao vẫn không có vắc xin cho con.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Việc để nhân dân phải chờ đợi vắc xin và gặp nhiều khó khăn khi mong muốn được sử dụng dịch vụ tiêm chủng là một vấn đề “nóng” mà lãnh đạo ngành y tế cũng như các cơ quan chuyên môn đang cấp thiết bàn bạc để đưa ra các phương án xử lý kịp thời. Tuy nhiên với các cơ chế, quy định về thủ tục, nguồn vốn và các điều kiện khác, hiện các đơn vị tại địa phương mặc dù đã cố gắng nhưng chưa thể ngay lập tức giải quyết tình trạng này”. Đây cũng chính là khó khăn của nhiều địa phương trên cả nước”.

Quả vậy, thống kê từ các các trung tâm VNVC tại Hà Nội cho thấy, mỗi ngày có khoảng 300 - 500 khách hàng đến từ Quảng Ninh và các vùng lân cận đến tiêm vắc xin, nhiều người mua Gói vắc xin hoặc mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu để được yên tâm có vắc xin cho con đúng lịch. Trước tình hình đó, VNVC quyết định sớm đưa trung tâm tiêm chủng VNVC Hạ Long vào hoạt động, một mặt để sớm giải quyết tình trạng khan hiếm vắc xin, mặt khách “hạ nhiệt” cơn sốt tăng giá. Trong thời gian VNVC Hạ Long mở điểm đặt mua trước tại Cung văn hóa lao động Việt Nhật, đã có hàng ngàn liều vắc xin được đặt mua bởi các khách hàng Quảng Ninh và các vùng lân cận.

Điểm nổi bật của Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC nói chung là luôn cung cấp đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em và người lớn, kể cả những vắc xin thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm như vắc xin “5 trong 1”, “6 trong 1”, phế cầu, cúm, sởi,... Nhưng đó không phải là tất cả.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - PGĐ Sở Y tế Quảng Ninh tham quan kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP của VNVC Hạ Long

Tại lễ khai trương, Giám đốc VNVC Hạ Long, bà Nguyễn Thị Thủy khẳng định, tại VNVC Hạ Long 100% đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, thường xuyên được đào tạo cập nhật kiến thức và kĩ năng tiêm chủng. Toàn bộ phòng tiêm có tủ bảo quản vắc xin, các phương tiện vận chuyển vắc xin chuyên dụng luôn đảm bảo vắc xin được bảo quản trong nhiệt độ từ 2 - 8 độ C theo quy định, đó chính là điều kiện quan trọng hàng đầu nhằm bảo quản vắc xin đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. 100% khách hàng được khám sàng lọc và tư vấn miễn phí trước tiêm chủng, được theo dõi kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm.