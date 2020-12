Hỗ trợ điều trị vảy nến cho con chiến sĩ nhà giàn DK1

Ngày 18.12, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết bệnh viện này đang hỗ trợ điều trị vảy nến cho bệnh nhân Nguyễn Xuân An (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), là con trai trung tá Nguyễn Xuân Hà hiện đang công tác tại Nhà giàn DK1 , nhằm giúp trung tá Hà yên tâm làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển của Tổ quốc.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân An bị vảy nến từ lúc mới sinh. Bệnh tình cùa Xuân An càng ngày càng nặng hơn, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hà công tác ngoài biển, một năm mới được về phép một lần nên mọi việc dồn lên vai người vợ. Để trị bệnh cho Xuân An, gia đình đã chạy vạy nhiều nơi, nhờ sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại… Tuy nhiên, do điều trị sai cách nên bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng. Có thời điểm bệnh nhân bị sưng phù, nứt nẻ… khiến em rất tự ti, sống khép kín và có những suy nghĩ tiêu cực.

Bác sĩ CK2 Vũ Thị Phương Thảo, Phó trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết bệnh vảy nến là bệnh mạn tính, hiện y học chưa thể trị dứt điểm. Tuy nhiên bệnh có thể kiểm soát được bằng các loại thuốc uống, thuốc bôi. Do trước đây Xuân An điều trị sai cách nên dẫn đến nhiều biến chứng. Hiện Bệnh viện Da liễu TP.HCM đang áp dụng phác đồ điều trị vảy nến bằng thuốc sinh học cho Xuân An. Sau điều trị, các sang thương trên da gần như biến mất, em có cuộc sống bình thường giống như những người khác.

Ngoài ra, để giúp trung tá Nguyễn Xuân Hà yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, Bệnh viện Da liễu nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ từ các khoa phòng, các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện cùng chung tay để Xuân An có kinh phí điều trị bệnh. Bệnh viện đã hỗ trợ 144 triệu đồng từ nguồn kinh phí do cán bộ, nhân viên bệnh viện quyên góp.