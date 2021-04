‘Hồi sinh’ giữa lằn ranh sinh tử

Đó là những câu chuyện ý nghĩa phía sau những ca cấp cứu cận kề cái chết được các bác sĩ cứu sống kỳ diệu, như: cô gái bị xe ben cán ngang thân người; người cha hiếm muộn bị đột quỵ xin nhìn mặt con lần cuối vì quá nghèo; chàng trai trẻ vừa lập gia đình, vợ có thai 5 tuần thì gặp tai nạn tưởng chết…

Hơn cả sự “hồi sinh”

Đầu tháng 4.2021, anh N.Q.C. (41 tuổi, ngụ P.Trà Lồng, TX.Long Mỹ, Hậu Giang) đang đi làm thuê thì bất ngờ lên cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp rồi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ trong tình trạng rất nặng.

Hoàn cảnh quá khó khăn, không tiền, không BHYT, không người giúp đỡ, anh C. rơi vào đường cùng. Càng bi kịch hơn khi vợ chồng anh lấy nhau hơn 22 năm mới có con và con mới 18 tháng tuổi thì tai họa ập tới người cha. Chị H.T.H.T, vợ anh C., kể lại: “Bác sĩ thông báo không can thiệp là ảnh chết, mà can thiệp thì tốn khoảng 80 triệu đồng, tôi không biết lấy ở đâu để trả. Lúc tỉnh, ảnh nói ráng nhờ người đưa con lên cho ảnh nhìn mặt con lần cuối. Tôi bất lực không biết làm sao”. May mắn cho bệnh nhân, khi lãnh đạo BVĐK Trung ương Cần Thơ đã có quyết định kịp thời đó là “can thiệp cứu người trước, kinh phí tìm cách hỗ trợ sau”. “Dù biết đây không phải là lần đầu Ban giám đốc đưa ra quyết đinh như vậy, nhưng lúc nghe chỉ đạo phải dồn lực lượng cứu bệnh nhân trước, ê kíp ai cũng mừng và quyết tâm chạy đua với thời gian đưa bệnh nhân đi can thiệp. Nhờ đó, chỉ khoảng 30 phút đã tái thông được mạch máu cho bệnh nhân”, BS.CK1 Nguyễn Văn Nhiệm, khoa Tim mạch can thiệp, kể.

Ngày anh C. hồi phục ra viện, biết tin toàn bộ chi phí khoảng 80 triệu đồng chữa trị, can thiệp đặt stent mạch vành đã được bệnh viện vận động giúp đỡ, vợ chồng anh C. xúc động, nghẹn ngào. “Dù ảnh không còn khỏe như trước nhưng dẫu sao con tôi cũng còn đủ cả cha và mẹ, không phải chịu cảnh mồ côi, bơ vơ”, chị T. nói.

Cũng tại Cần Thơ, người dân miền Tây từng bàng hoàng trước clip vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Linh, Q.Ninh Kiều. Một cô gái ngồi sau xe máy một người bạn va quẹt với một xe máy khác rồi ngã ra đường, bị xe ben cán ngang qua vùng xương chậu. Nạn nhân vụ tai nạn là cô gái 29 tuổi, quê ở H.Thới Lai, TP.Cần Thơ đang nuôi con nhỏ 2 tuổi, được đưa tới BVĐK Trung ương Cần Thơ cấp cứu với tình trạng bị vỡ xương chậu phức tạp, đứt rời tử cung, vỡ toác toàn bộ phúc mạc, vỡ bàng quang, tiên lượng rất khó qua khỏi... Ít ai dám tin bệnh nhân có thể thoát khỏi tử thần. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi 15 bác sĩ, 5 ê kíp của bệnh viện đã được huy động cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống cho nạn nhân.

Cũng được “hồi sinh” và cứu cả tương lai là trường hợp chàng trai H.N.S (21 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). S. bị tai nạn vỡ gan phức tạp, máu tràn ổ bụng, gãy xương cẳng tay, đa chấn thương khi chở vợ mang thai 5 tuần về quê. Ngay trong đêm, S. đã được các bác sĩ hồi sức tích cực và can thiệp chụp và nút mạch, cầm máu gan bị vỡ kịp thời... “Không có sự nhiệt tình, cấp cứu cả đêm của bác sĩ chắc tôi đã không thể sống để đón đứa con đầu lòng ra đời”, S. nói.

Phẫu thuật tim, một trong những khoa mũi nhọn của BVĐK Trung ương Cần Thơ Ảnh: Đình Tuyển

Nơi lằn ranh sinh tử

Tại BVĐK Trung ương Cần Thơ, “nhịp sống bệnh viện” có lẽ không đâu áp lực như khoa Cấp cứu ngày lễ, tết. Ở đó, những tiếng rên đau của người bệnh, tiếng thúc hối của người thân bệnh nhân và tiếng “tít tít” từ monitor theo dõi các chỉ số sinh tồn lẫn vào nhau bối rối.

Là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại ĐBSCL, gần như ngày nào khoa Cấp cứu với 48 giường, 18 xe nằm của BVĐK Trung ương Cần Thơ cũng ở trong tình trạng không một chỗ trống. Đến những khoa như Hồi sức tích cực - chống độc, khoa Đột quỵ, khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức, Phẫu thuật tim, Trung tâm chấn thương chỉnh hình… sự vất vả, áp lực cũng bao trùm. Hàng trăm y, bác sĩ, điều dưỡng luôn phải làm việc tối mặt, không một phút ngừng tay để theo dõi sát tình trạng của từng người bệnh, đánh giá, phân loại rồi xử lý. BS.CK2 Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, nói: “Có những ca phức tạp, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian, không phải chiến đấu với một tử thần mà là hàng loạt tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân”.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ, chia sẻ: “Ở bệnh viện, không chỉ khoa Cấp cứu, ở những khoa khác, các y, bác sĩ cũng phải thay nhau dành phần lớn thời gian ăn, ngủ tại bệnh viện, trực và điều trị cho bệnh nhân. Ai cũng hiểu đã theo đuổi ngành y là chấp nhận một môi trường làm việc vất vả, nhiều áp lực. Tuy nhiên, sau mỗi ca bệnh được cứu sống không chỉ là niềm vui cho gia đình họ mà cũng là hạnh phúc, động lực để các y bác sĩ tiếp tục cống hiến nhiều hơn”.